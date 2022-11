Amores permitidos, la cinta que rompe con la monogamia

Un día tocaron a la puerta de la actriz española Clara Lago, conocida por su personaje en “Tengo ganas de ti”. Se encontró con una enorme pintura de ella misma que le había hecho un fan, tenía una carta que hablaba de la admiración que sentían por ella, así que respondió al remitente, pero decidió frenar la conversación cuando volvió a obtener respuesta del chico.



“Al poco tiempo descubrí que él me conocía, pues yo tenía un grupo de amigos que había conocido recientemente y uno de los chicos me acabó confesando que él era el autor y que incluso el mensajero había sido él, es lo más loco que me ha pasado”, recuerda Lago en entrevista con EL UNIVERSAL.



Para la actriz de 32 años la idea de conocer a un fan e interactuar con él no está nada lejana, como sí lo está en la mente de muchos admiradores que consideran que salir con su ídolo es un hecho imposible.



Así le sucedió a Rodrigo y Gabriela, una joven pareja que, ante la imposibilidad de conocer a su crush, pusieron una cláusula en su relación: los permitidos.



Cada uno eligió a un amor platónico famoso para tener permiso de acostarse con él en caso de conocerlo, sin que eso afectara su relación. Rodrigo (Daniel Tovar) pensó en la famosa actriz Macarena Barrios (Clara Lago), mientras que Gabriela (Natalia Téllez), eligió al coach personal Manuel Jaliffe (Arap Bethke).



Parecía un acuerdo inofensivo hasta que por azares del destino Rodrigo se encuentra por accidente con Macarena y, sin darse cuenta, sale con ella.



Esta es la trama de la película “Amores permitidos”, que estrena hoy por ViX+ y que no sólo pone al espectador a pensar sobre las posibilidades de conocer a un ídolo, sino que también puso a los protagonistas a dialogar al respecto.



Natalia Téllez, quien acaba de ser mamá, confesó que no descartaba la posibilidad de romper la monogamia en un futuro, sin embargo, luego de esta filmación su idea cambió.



“Descubrí que eso me podría pasar a mí, porque yo estoy muy abierta, en teoría, a los acuerdos, a las deconstrucciones de las relaciones, pero creo que levantarte con la noticia de que tu pareja estuvo con alguien es duro, no creo que sea la persona más madura y deconstruida para manejarlo”, aceptó Téllez.



Esos acuerdos ya los llevó a la práctica Mara Escalante, quien da vida a una compañera de trabajo de Gabriela, y en la vida real confiesa que habló del tema con su esposo, Sol Urbina.



“Ya le dije que sí puede estar con Shakira y Angelina Jolie, porque ya sé que no le van a hablar, pero con quién sí no permití es con una Laura, una Leticia y una Claudia de Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, porque qué tal que le dicen que sí”, dijo entre risas Escalante.



Tovar espera que, con su personaje, el público de esta producción pueda sentirse identificado y abrir el cuestionamiento, mientras que Arap Bethke señala que esta trama existe por la libertad de pensamiento que viven las parejas de hoy en día.



“Las relaciones se están reinventando de manera que las reglas tradicionales cada vez son menos válidas y creo que es importante tener claro que el mundo se ha abierto tanto que la accesibilidad a las personas que antes decías ‘jamás en la vida voy a tener acceso a esta persona’, de repente está más cerca de lo que creías, con las redes sociales y demás. Mientras los dos estén de acuerdo, se puede, aunque vivir con eso no es tan fácil como parece”, consideró Bethke.

