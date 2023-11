Amigos de Brad Pitt culpan a Angelina de "envenenar" a sus hijos en contra del actor

Luego de que se publicara un supuesto mensaje de Pax, uno de los hijos adoptivos de Angelina Jolie y Brad Pitt, en el que le reprochaba al actor por ser un mal padre, un medio inglés publicó la noticia de que amigos cercanos al actor sugieren que la distancia que existe entre los jóvenes y él se debe al lavado de cabeza de la ganadora del Oscar ha hecho con ellos, pues creen que se ha dado a la tarea de contaminar la cabeza y el corazón de sus hijos para que, voluntariamente, se alejen del actor.

Hace unos días, se dio a conocer que aparentemente Pax, de 19 años, publicó en 2020 un mensaje para Brad en sus redes sociales, a propósito del Día del Padre, en la que adjuntaba un texto desconcertante junto a una fotografía en la que el actor aparece recibiendo el premio Oscar por su actuación en "Érase una vez en Holywood", en la que acusaba a su padre adoptivo por ser una figura paterna ausente, que afectó irreparablemente la paz y tranquilidad de la familia, sobre todo de sus hermanos menores; Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, quienes aseguró que le temían.

"Feliz Día del Padre a un imbécil de clase mundial. Te has demostrado a ti mismo una y otra vez, y otra vez, la terrible y despreciable persona que eres. No tienes consideración ni empatía hacía tus cuatro hijos más jóvenes, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a tu familia porque eres incapaz de hacerlo. "Has hecho de las vidas de las personas más cercanas a ti un infierno constante, puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día, así que ¡feliz Día del Padre, maldito y horroroso ser humano!", decía el mensaje, sustraído supuestamente de las redes sociales del adolescente.

A tan sólo unos días de que esta historia se diera a conocer por "Daily Mail", el mismo medio publicó una actualización con relación a la familia Jolie-Pitt, asegurando que desde hace años, los tres hijos adoptivos de la expareja; Maddox, Pax y Zahara ya no usan el apellido Pitt a la hora de presentarse entre sus amistades o en las actividades en las que participan y tienen que ser anunciados.

Del mismo modo, el medio inglés destacó que los únicos que siguen en constante comunicación con el actor de 59 años son con sus tres hijos biológicos, los menores de la familia; Shiloh,Viviene y Knox, de los únicos que aún conserva la custodia compartida, según lo dicho por gente cerca a la actriz.

Pero a esta versión se conjunta las supuestas declaraciones de un grupo de amigos de Pitt, que según una fuente de "Daily mail" responsabilizan a Jolie de ser la cabeza detrás de una campaña de desprestigio contra el actor, pues consideran que si sus hijos ya no sienten simpatía por el famoso actor, es porque su madre se ha encargado de fomentar una mala imagen de Brad, con quien estuvo en una relación de pareja por 11 años.

"Existe la sensación entre sus amigos de que la publicación es un ejemplo perfecto de alienación parental; quiero decir, el equipo de Brad cree que ella (Angelina) ha estado jugando a estos juegos durante años, pero no quieren verse envueltos en una batalla contra ella", expone el medio.

"Han pasado años y años en los que ella ha contado y vuelto a contar las mismas cosas venenosas sobre él y la realidad es que ha alejado a los niños, y la realidad es que eso molesta a Brad, él se preocupa por todos ellos, es devastador", destacó la fuente, que asegura que él actor jamás contestará a sus hijos públicamente, aunque estos lo llegasen a atacar, debido al amor que les tiene.

