Hijo de Brad Pitt escribió un revelador mensaje para su padre: "Hiciste de nuestras vidas un infierno"

La relación familiar entre Brad Pitt y su hijos no parece ser del todo buena, un mensaje que su hijo Pax Thien, le escribió hace tres años, y que recientemente fue revelado por el diario The Daily Mail, muestra que el joven nacido en Vietnam y adoptado en 2007 por Brad y Angelina Jolie, guarda un resentimiento por el comportamiento que su padre tuvo con él y sus hermanos.

La separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie en 2016, destapó dos realidades de la familia integrada por seis hijos, una, que el actor de 59 años tenía una fuerte adicción al alcohol, y que ese problema había provocado violencia en la familia.

Poco antes de que se hiciera público su divorcio, ocurrió algo de lo que la propia actriz confesó: Pitt la golpeó a ella y sus hijos durante un viaje a Los Ángeles en 2016, cuando regresaban de Chateau Miraval, su bodega francesa de viñedos.

Según la actriz, el actor agarró a uno de sus hijos por el cuello, le dio una bofetada al otro y sacudió la cabeza de Jolie mientras estaba borracho y derramaba bebidas sobre la familia.

En este sentido, Jolie se separó de dicho negocio en común al argumentar que no podía continuar en un negocio relacionado con el alcohol cuando "los comportamientos alcohólicos han herido a su familia profundamente".

Los tiempos felices entre Angelina Jolie y Brad Pitt habrían terminado, entre otros motivos, por el alcoholismo del actor. FOTO: Archvo/EFE.

Hijo de Brad Pitt habla mal de su padre

El mensaje que Pax Jolie-Pitt publicó en el 2020 en su cuenta de Instagram, se ha viralizado en las redes sociales, en él, aparece una foto de Pitt sosteniendo un premio Oscar, dicha foto es acompañada por un fuerte y revelador mensaje que el joven habría escrito en modo privado:

“¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial. Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!", se lee.

El fuerte mensaje que Pax Thien escribió en sus redes sobre su padre Brad Pitt.

Pax, actualmente de 19 años, fue adoptado en Vietnam en 2007 cuando tenía 3 años, y el mensaje que escribió en sus redes fue cuando tenía 16, es decir, hace dos años.

Brad Pitt y Angelina Jolie tuvieron en total seis hijos: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, y de los mellizos Knox y Vivienne.

