Amandititita y La Reclu agradecen libertad creativa que tienen en su podcast Señoras punk

Decir la neta y ser parte de una revolución es lo que buscan las Señoras Punk, como se les conoce a la cantante Amanditita y a la locutora Iliana Rodríguez, “La Reclu” por su podcast que tienen en común, quienes agradecen tener una libertad total de expresión, algo que en otros medios no se puede.

Ambas señalaron la importancia de abrirse ante su audiencia y hablar con honestidad sobre diversos temas personales en dicho podcast que llegará al Lunario del Auditorio Nacional el próximo 12 de mayo.

Aunque es cierto que se han enfrentado a las críticas, las dos artistas han encontrado un vínculo muy fuerte con su público al platicarles de sus experiencias en dicha plataforma virtual que explora una gama entera de emociones y vivencias femeninas.

Yo soy anarquista, yo soy la reina de la cumbia, con todo lo que estoy sí estoy haciendo una revolución y siento que en este sentido el podcast, que es lo más dulce, porque no es tan agresivo como otras cosas que he hecho, lo hace desde la originalidad, desde la vulnerabilidad, eso abre una puerta y rompe con un deber ser: eso es rebelión”, señaló Amanditita en conferencia de prensa.

“Tengo ese espíritu revolucionario pero no me siento a decir: ‘voy a hacer un podcast para cambiar el mundo’ porque no va por ahí, pero sí creo que al final del día todo lo que es original es muy complicado, porque todo lo que no es lo confortable es doloroso y complicado; eso abre una brecha”.

Las dos comenzaron desde las charlas amistosas hasta tocar temas incómodos y compartieron cómo es entrar en este ámbito en donde hay más hombres que mujeres.

“Nunca nos hemos sentido amenazadas de decir ‘vamos a quitar este espacio para dárselo a dos patos para hablar de futbol’, me siento afortunada de existir en este momento preciso de la historia, faltaba escuchar mujeres y eran conversaciones que eran necesarias tener en público, tenerlas, escucharlas, compartirlas de decir: sí, a mí me pasó”, afirmó La Reclu.

El podcast es un medio que permite que haya todo al mismo tiempo, de forma simultánea, opinó, “los medios tradicionales son más literales, espacios que tienen que competir para ocuparlo, pero aquí no, aquí cabemos todos”, agregó Ileana.

Amanditita complementó que este podcast es 100 por ciento improvisado y dicen lo que quieren y nunca las han censurado; la plataforma de Spotify les ha dado esa oportunidad de libertad “es algo como un sueño”, indicó.

“Mi único problema que tengo siempre con todos los gremios, instituciones, disqueras es que se meten con la libertad de expresión y creativa. Por lo general dicen ‘de esto no puedes hablar’ en las televisoras, pero aquí se dice la neta.

En contexto informaron que este proyecto iba a comenzar de forma independiente y sobre la marcha Spotify se enteró de que esto existía, las interceptó y compró el podcast.

En dicha transmisión en vivo en el foro capitalino ambas locutoras expresaron su emoción por conectar cara a cara con sus fans y mencionaron su compromiso por seguir abriendo la conversación sobre su experiencia femenina en todas sus dimensiones.

