Papá de Pedro Fernández pide al cantante que resuelvan sus problemas: "dame la oportunidad, hijo"

José Luis "Pepe" Cuevas, el padre de Pedro Fernández, le pide una oportunidad al cantante, a través de un video donde se dice arrepentido de haber descuidado su crianza cuando era sólo un niño de siete años, época en la que "Pedrito" debutó en la música, por lo que le solicitó que se encontraran frente a frente para limar asperezas y curas las heridas del pasado.

No es una novedad la historia de que Pedro Fernández no sostiene una relación con su padre Pepe Cuevas, pues desde hace muchos años ha relatado que, quien estuvo presente para él, y a quien considera como su única figura paterna es a su abuelo materno.

Sin embargo, una reciente entrevista que concedió a Pati Chapoy revivió la soledad que vivió cuando era pequeño, pues a pesar de llenar estadios enteros y recibir el amor y aceptación del público, para Pedrito aún era importante contar con la presencia de su mamá y papá, quienes nunca estuvieron presentes, debido a que tenían que cuidar a sus hermanos menores.

Lee también: Acaban a Pedro Fernández en redes por su nuevo aspecto físico: "cómo abusan del bótox"

Aunada a esta situación, el cantante de "Amarte a la antigua" recordó que, desde que ganó su primer sueldo, su padre se hizo cargo de la administración del dinero que ganaba y tuvieron que pasar varios años antes de que tuviera control de las ganancias de su trabajo.

"Empecé a ganar dinero, dinero que yo no administraba ni veía siquiera, si me preguntas cuánto gané, no lo sé", dijo.

En esa época, Fernández se convirtió en el proveedor de su familia, pues como recordó en entrevista, don Pepe no tenía un trabajo a través del cual solventar los gastos de la familia, por lo que -antes de que se dedicara a cantar- vivieron en una situación económica muy precaria.

"Empezamos a comer tres veces al día", destacó Fernández.

La distancia entre padre e hijo fue tal que, cuando Chapoy le preguntó a qué se dedicaba su padre, el cantante de 54 años no supo qué contestar:

"No sé... algunas veces, parecía, que trabaja en un taller mecánico, le gustaba la música, fijamente no sé", reconoció.

El intérprete de "Yo no fui" rememoró que cuando salía de gira a ciudades tan lejanas como España, y sólo tenía ocho años, no podía evitar el llanto, debido a que extrañaba a su familia, pero con los años aprendió a vivir alejado de ellos y, cuando cumplió entre 12 y 13 años, decidió irse a vivir a la Ciudad de México, para poner tierra de por medio con su madre y padre, con quienes la relación era cada vez más tensa.

Su abuelo, que conocía las diferencias que existían, apoyo a Pedro y dejó la vida que tenía establecida en Tlaquepaque, Jalisco, para mudarse con él a la ciudad y apoyarlo en su carrera como actor y cantante.

Lee también: Pedro Fernández reconoce que sí tuvo problemas con su esposa por actuar con Marjorie De Sousa

Fue así que no sólo se convirtió en su mánager, sino que se convirtió en su mejor amigo y el más grande de sus consejeros.

"Mi abuelo, mi ´pachuy´, no me cansaré de decirlo, es mi padre, en muchos sentidos, mi consejero, mi mejor apoyo por muchos años, hasta que terminó su vida, siempre fue un hombre muy claro conmigo, viajó conmigo, se convirtió en mi mánager, mi mejor amigo, mi mejor consejero, el hombre que me dijo ésto es pan, esto es vino´, así de claro", rememoró.

Y aunque Pedro perdió toda comunicación con su familia, se dijo satisfecho en su papel de hijo, pues a pesar de que la relación emocional se fracturó, nunca dejó de ver económicamente por ellos.

"Estoy tranquilo como hijo porque, gracias a eso, mi familia y mis hermanos, principalmente, comieron, vistieron, estudiaron y entonces digo, gracias a Dios, me quedó con eso", precisó.

Luego de que esta entrevista se publicase, don Pepe recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje a Pedro, a través del que le pidió que le diera la oportunidad de hablar con él, pues aseguró que al conocer que se sintió abandonado por él, lo ha invadido una profunda tristeza:

"Hijo, me siento muy mal de haber oído esto, me doy cuenta que te sientes, o te sentiste, muy abandonado en aquellos años, son errores que cometemos, este fue uno de los míos, te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre, todos los años, en mi corazón y me arrepiento, espero que un día estas palabras te muevan, te acaricie un poquito tu corazón y me des la oportunidad de poder hablar personalmente, hijo, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo, si tu estás de acuerdo que un día me puedas escuchar personalmente, qué bueno, que me perdones, te quiero mucho, te amo, hijo", dijo, visiblemente conmovido.

Hasta el momento, el cantante no ha hecho ninguna postura con respecto a las declaraciones de su padre.

Pedro Fernández se presentará este sábado 20 de abril en la Arena CDMX.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc