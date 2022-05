Amanda Seyfried y el acoso que sufrió tras "Chicas pesadas"

Hace 14 años Amanda Seyfried saltó a la fama por su personaje de Karen Smith, la chica rubia, popular y tonta de la película “Mean girls” (“Chicas pesadas”), personaje que le abrió la puerta a papeles más serios en Hollywood, no obstante hace unos días la actriz reveló que una de las escenas mas recordadas del filme la hizo sentir asqueada.

En una entrevista reciente con Marie Claire, Seyfried reflexionó sobre cómo los fanáticos masculinos se acercaron a ella después de la película de 2004.

Hacia el final de la película protagonizada por Lindsay Lohan, su personaje predice el clima usando sus senos; Amanda recordó cómo los hombres le preguntaban con frecuencia en lugares públicos si estaba lloviendo, en espera de que ella se tocara los senos. "Siempre me sentí realmente asqueada por eso", le dijo a Marie Claire. "Tenía como 18 años. Fue asqueroso”, confesó.



Lo difícil de ser un famoso joven

Asimismo en la entrevista habló sobre lo complicado que fue para alguien de su edad estar expuesta a tanto reflector y bajo el escrutinio público.

“Creo que ser famoso (joven) realmente debe apestar. Debe hacerte sentir completamente inseguro en el mundo. Veo a estos actores más jóvenes que piensan que tienen que tener seguridad", agregó.

Además añadió sobre las expectativas que se crean al ser una figura pública a temprana edad.

“Piensan que tienen que tener un asistente. Piensan que todo su mundo ha cambiado. Puede volverse estresante. He visto lo que les ha pasado a mis compañeros. Entonces, compré una granja. Pensé, vamos en dirección opuesta”, comentó.

Aunque agradeció que “Mean girls” la haya dado a conocer, también reconoció que lo complicado llegó después, al tener que demostrar que era una verdadera actriz que podía desarrollar diversos tipos de personajes.

"Mean girls me puso en el mapa, realmente puso mi pie en la puerta. Pero ser encasillado era contra lo que tenías que luchar. En 2004, tenía que tener mucho cuidado de no ser solo 'la rubia bonita'. Entonces, al comienzo de mi carrera, si no hubiera hecho Big Love, habría sido Karen Smith.Todas las audiciones que tuve para mi primera temporada piloto fueron como amigas rubias. No iba a ser el protagonista, porque por alguna razón no encajaba en eso. No sé qué fue.. . Afortunadamente, tuve oportunidades que cambiaron bastante rápido", compartió.



