Amaia Montero alerta a sus fans con extraña foto y mensaje en redes

Amaia Montero tiene extrañados a sus fans luego de que publicara en su cuenta de Instagram una par de fotografías iguales en la que aparece despeinada, con un semblante serio y triste y con un mensaje que alertó a sus seguidores sobre el estado anímico de la cantante.

La frase, tan sorprendente como enigmática, podría reflejar en el punto que se encuentra Amaia: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?".

La publicación llega una semana después de que anunciara con un video que pronto vería la luz su nuevo disco; el pasado 26 de agosto fue su cumpleaños, y aunque andaba "desaparecida", su reciente regreso a las redes para dar una probadita de su nueva música tenía muy emocionados a sus fans, quienes ahora no dudaron en dejarle mensajes de empatía y también de preocupación.

"Amaia, me duele leer que estás destruida. Tu voz y música me ha acompañado en esos momentos dónde yo lo he estado y nadie más lo estuvo. Quisiera poder ayudar de alguna manera". "O hackearon la cuenta o alguien que puede debe ir a abrazarla,vamos que hay muchos corazones y ninguno que se anime a ir a su casa ya es ahora, yo vivo en Buenos Aires, no puedo". "No entiendo que está pasando, ya ha publicado la foto 2 veces, alguien de su círculo cercano debería llamarla , espero y deseo que se encuentre bien".