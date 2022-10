La pausa que tendrá la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, conformada por actrices, actores, directores y productores nacionales, no significa que se detendrán cosas que ya estaban en camino, como el acuerdo con el Conalep para enseñar especialidades fílmicas.

Ayer, durante la ceremonia del premio Ariel, que se otorga al cine local estrenado en el último año, la presidenta de la AMACC, Leticia Huijara, anunció un receso de la misma por no contar con los recursos para seguir operando al 100%.

Minutos después de la entrega y ya en entrevista, la también actriz de "La ley de Herodes" indicó que la pausa es sobre todo para reorganizarse como Academia, ver de qué manera se camina al lado de la comunidad fílmica y procurar se tenga un buen presente y futuro.

"No es parar, no es cerrar, pero sí significa repensar", precisó,

"Es para reorganizarnos y decir en éste momento cómo podemos seguir caminando, cómo podemos de una manera efectiva encontrar los mecanismos que nos lleven a poder volver a trabajar al 100%, pero no pienso detener nada", agregó.

Reiteró que la Academia cuenta con poco dinero. La ceremonia del Ariel, realizada en el Colegio de San Ildefonso, donde "Noche de fuego" se elevó como Mejor Película, se logró gracias a la colaboración de mucha gente y el trabajo probono de varios implicados.

Ahora lo más próximo de la AMACC es que se concrete un convenio educativo con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), firmado desde el año pasado, en el que se busca profesionalizar gente en las áreas de vestuario, decoración, construcción, iluminación y tramoya.

"Hubo un cambio en el Conalep y eso hizo que las cosas se detuvieran un poco. Lo que poca gente toma en cuenta es que todos los que estamos acá somos primeramente cineastas y lo que hacemos es honorífico (sin paga en la Academia) y de pronto hay procesos que se detienen un poquito porque la gente se va seis meses a una serie o dos meses a una película y por eso los proyecto van sufriendo retrasos.

"(El convenio) No ha parado, nos interesa mucho por lo que respecta a la educación y la formación de públicos que es un tema importante. (Ahora) Están preparadas tres currículas para el Conalep, a ver si el año que entra, arranca", establece Huijara.

Discusión con ley

La presidenta espera que las reformas a la Ley Federal de Cinematografía, ya consensuadas por los distintos gremios fílmicos y las autoridades cinematográficas federales, se discuta en el actual periodo legislativo, como se ha anunciado.

Urgió un marco regulatorio para el ecosistema audiovisual tomando en cuenta las plataformas streaming, algo que no está considerado actualmente.

"Lo que sucedió durante la pandemia es que la manera de consumo cambió de manera radical y rápida, entonces nadie estaba preparado para eso y las leyes no estaban para eso. Lo que estamos pidiendo es tomar en cuenta esos nuevos paradigmas, estas nuevas formas de consumo y regularlas porque no lo que sucede es que no hay una regulación en específico, no es solamente con tal o cual actor, sino con todo el ecosistema", explicó.

"Nunca nos imaginamos que la inteligencia artificial iba a incidir de una manera tan definitiva sobre el consumo audiovisual; está sucediendo eso y hay que regular", añadió.

Recalcó que no se plantean antagonismos, sino diálogo con todas las partes y caminar juntos de manera equilibrada y equitativa.



rad