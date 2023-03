Altair Jarabo se siente feliz de estar casada con un hombre mayor que ella, así lo ha dicho ante la prensa desde un inicio, cuando la criticaron por haber unido su vida a un hombre mucho mayor que ella; su esposo, el francés Frédéric García está cumpliendo al pie de la letra las palabras que expresó cuando la actriz lo presentó con los medios en México hace un año; entonces dijo que que acompañaría a su esposa a donde fuera necesario con tal de que ella siguiera haciendo lo que más amaba, es decir, actuar.

En 2021, cuando se dio a conocer la relación, Altair enfatizó que estaba enamorada de un caballero, y que no le importaba que los criticaran por la diferencia de edades que había entre ellos, pues en su esposo lo había encontrado todo.

"Esa diferencia me hace muy feliz, es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como todo una dama", expresó entonces junto a Frédéric, quien sorprendió al ser cuestionado sobre cómo apoyaría a su esposa en la complicada carrera de la actuación.

"La apoyo como cada marido, sabiendo que la esposa siempre tiene la razón, si no el marido es el equivocado, así que donde vaya la apoyo, sea película, serie; en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Europa", dijo ante el asombro de la propia Antair, quien reiteró que se había casado con un partidazo y todo un caballero.

La pareja se casó en París en una boda de ensueño, y aunque muchos usuarios criticaron la diferencia de edad entre ellos, otros aplaudieron la elección de la actriz, uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica.

"Hasta yo me enamoré del señor, se nota como la hace sentir segura y amada no todo es belleza física o juventud sentirnos amadas y respetadas es otro nivel de amor. Altair tampoco es ya una jovencita es una mujer hecha y derecha y sumamente talentosa. Si lo notan siempre ha sido una actriz madura, sin escándalos y directa. Mucha felicidad siempre", opinó una cibernauta ante las palabras del empresario.

Lee también: Avril Lavigne confirma romance con Tyga a días de haber cancelado su boda con el cantante Mod Sun

Altair, siempre acompañada por su esposo

Ahora que Altair, de 36 años, protagonizará el melodrama "Juego de mentiras", de Telemundo, tuvo que viajar a Miami para las grabaciones, dejando México y Europa, donde vive con su marido, pero no viajó sola, por el contrario, estuvo acompañada todo el tiempo por su esposo, así lo contó en entrevista para "People", donde confesó que su presencia le hizo las cosas "más bonitas".

"Sí y se lo agradezco inmensamente. Ya en matrimonio, en familia, uno ya no toma decisiones necesariamente de manera singular, todo son acuerdos, colaboraciones y le agradezco muchísimo a Fred que dijo 'por supuesto, vámonos los dos a Miami, yo te acompaño'. Claro que viajó a México y viajó a Francia durante esa temporada, pero siempre procuraba llegar conmigo cuanto antes", precisó.

Jarabo, que es casi 20 años menor que Frédéric, contó que su esposo se integró muy bien con sus amigos y a sus actividades, lo que la motiva a hacer lo mismo con él cuando se presente la oportunidad.

"Conoció a mis amigos, se hizo muy querido, se hizo muy valorado entre el equipo, cosa que yo siempre supe que iba a pasar y se lo agradezco. De verdad que me hace desear que cuando yo colabore con sus intereses, con sus pasiones va a ser con el mismo amor con el que él me ayudó a mí y me hizo la vida más fácil y más bonita", expresó.



Frédéric García con su espos Altair Jarabo. Instagram Frédéric García.

rad