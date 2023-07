Alfredo Adame revive "pleito callejero" con cinco personas: "Uno salió con las costillas fracturadas"

El actor Alfredo Adame es conocido por su tendencia a mantener disputas que constantemente lo colocan en medio de la polémica. Recientemente, durante la inauguración de un establecimiento de comida oaxaqueña, el famoso protagonizó un enfrentamiento con la prensa, dirigiéndose con palabras altisonantes a un fotógrafo presente en el evento.

A lo largo de su carrera, Adame también ha tenido discusiones con diversas figuras, incluyendo al caza fantasmas Carlos Trejo y la grafóloga Maryfer Centeno, entre otros.

Ahora, en un una entrevista en el programa "Desde el cerro de la silla" con el comediante Franco Escamilla, el famoso recordó un incidente en el que se enfrentó a cinco personas en la calle después de haber sido insultado por ellas.

De acuerdo con su versión, los individuos comenzaron a insultarlo a él y a su productor de Youtube, lo que provocó que Adame les aventara un vaso de cappuccino caliente, desatando una pelea en la que uno de ellos salió herido.

“Me he dado con cinco, la última en Tlalpan me di con cinco y uno salió con dos costillas fracturadas”, narró.

Aunque existen videos en redes sociales que muestran que el actor ha sido más afectado en algunos de estos enfrentamientos, él afirma que nadie le ha podido ganar en una pelea de uno a uno.

“Yo no me meto en problemas, me meten en sus problemas, ya todos quieren sus cinco minutos de fama conmigo", agregó.

Por otro lado, durante la charla, dejó claro que a pesar de la fama que se ha creado sobre él de ser una persona agresiva, en realidad eso no es cierto. Mencionó que durante su juventud nunca se involucró en peleas escolares y que solo ha tenido que defenderse en situaciones en las que lo provocan.

Alfredo Adame se niega a tomar terapia

El pasado 2 de febrero, Adame se involucró en una disputa en plena vía pública, previo a un viaje que tenía planeado a Villahermosa, Tabasco.

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX, el actor afirmó que en ese instante estaba totalmente tranquilo y con la disposición de llegar a un acuerdo con las personas que tuvo el problema, pero que simplemente estos lo desesperaron y las cosas se salieron de control.

Asimismo, Alfredo negó tener problemas de ira y descartó que necesite algún tipo de terapia: “Yo no hice nada, me bajé tranquilamente ¿a qué voy a ir a una terapia de ira? Si yo hubiera sacado la pistola, le hubiera pegado, pero eso no está ni pensado, yo soy un hombre feliz”, dijo.

“No, qué voy a temer por mi vida, le temo más a ustedes (a los periodistas) que a mi vida, quieren que me calme, que camine como robotito, yo ni siquiera dejé pasar ningún insulto, el cuate se bajó”, externó en aquel entonces.

Con información de Armando Pereda.

"Alfredo Adame":

Porque fue captado en un nuevo altercado en vía pública.pic.twitter.com/aCMxicTgFa — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 2, 2023

