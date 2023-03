Alfredo Adame relaciona a Andrea Legarreta en temas de fraude y lavado de dinero: "Me acusas, yo te la regreso"

Alfredo Adame ya respondió a las declaraciones en las que Andrea Legarreta dijo que estaba preparada para tomar acciones legales en contra del actor mexicano que, en más de una ocasión, se ha referido en contra de la conductora, por lo que aseguró que él puede hablar de muchos asuntos delicados en los que estaría involucrada su excompañera, pues ambos llegaron a conducir juntos el programa “Hoy”.

El día de ayer, en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Edén Dorantes, la conductora del programa “Hoy” destacó que ya estaba cansada de los pronunciamientos que ha hecho Alfredo Adame en ataque a su persona, debido a que a pocos días de que Andrea y Erick Rubín dieran a conocer que se habían separado tras 20 años de matrimonio, el actor felicitó al integrante de Timbiriche por terminar su relación, pues denominó a la conductora como “un cáncer”.



Y aunque Legarreta había optado por hacer caso omiso a los dichos de Adame, ya indicó que está preparando una denuncia en contra del actor, aunque hasta el momento no ha detallado en qué consistirán los cargos de la posible demanda, lo que sí destacó es que está cansada de los comentarios que ha hecho el también conductor, por lo que solicitó a la prensa que no volviera a cuestionarlo acerca de cualquier tema que tuviera que ver con ella.

Tras estas declaraciones, el actor no dudo en pronunciarse en una llamada que sostuvo con “Ventaneando”, en la que se dijo tranquilo, debido a que aseguró que conoce muchos asuntos en los que supuestamente ha estado involucrada la conductora que, de salir a la luz, podrían comprometerla.

“Si se la quiere agarrar conmigo yo tengo tema con que contestarle y no tengo uno, tengo 50 temas con que contestarle y taponearle sus demandas; cosas de lavado de dinero, bandas criminales, de fraudes de bienes y raíces en Acapulco”, y destacó: “A mí cuando alguien me cae mal y no la quiero, la investigo”.

De acuerdo con lo que relató el actor, Andrea se encargó de hacerle la vida imposible en las últimas dos décadas, pues sugirió que ella fue parte responsable de que perdiera la oportunidad de formar parte de proyectos laborales prometedores.

“20 años (me hizo) la vida pesada, me quitó proyectos, me hizo maldad y media… ¿Cómo quiere que la quiera? Una persona que por su culpa corrieron a siete productoras y productores de la televisión y del programa, a 13 conductoras y conductores”, y reiteró “tú me acusas, yo te la regreso”.

Adame sí cree que Erick y Apio andan: "Es más bonito y tiene ojo azul"

Pero esto no fue lo único que expresó al matutino, sino que tomó la palabra para decir que él sí cree que el motivo de la ruptura entre Andrea y Erick fue una tentativa relación entre el músico y Apio Quijano, su compañero de gira en los “90s Pop Tour”, pues estimó que él es más atractivo que Andrea Legarreta.

“No es mi culpa que el Apio (sea) más bonito, de ojo azul (y) le haya tumbado el marido (…) yo creo que sí se lo bajó, es mucho más bonito, tiene mejor cuerpazo y tiene 20 años menos”.

Así comenzaron los problemas entre Andrea y Adame



Cuando el programa “Hoy” comenzó, en 1998, ambos formaron parte de la conducción del programa. En esa época, llevaron a cabo un “sketch” en el que Andrea y Alfredo aparentaban ir a bordo de un vehículo en medio del tránsito, en el que forcejeaban por el volante, por lo que en un momento el actor dijo: “-Quítate, pe***” , a lo que Legarreta reaccionó sorprendida y tan sólo le contestó con un “Cállate”.

