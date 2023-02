Alfredo Adame asegura que está listo para ingresar al "bote"

Alfredo Adame no puede estar en paz, pues aún enfrenta pleitos con diversas personalidades del mundo del espectáculo, ya que reveló, este viernes, tendrá una junta en uno de los juzgados de la Ciudad de México e incluso podrían encerrarlo a partir de hoy por órdenes de un juez.

“Hoy voy a una junta con el juzgado, a la vuelta del búnker de la vez pasada, con el asunto de Gustavo Adolfo Infante, igual hoy me dejan 12 o 36 horas en el bote y ahí termina la bronca”, dijo.

“Me voy a llevar mi buena chamarrita, mi pijama sabrosa, mis calcetines calientitos y todo ese rollo, tengo que prepararme para irme a mi encierro de 36 o 24 horas, mandé hacer una prótesis de ‘ya sabes dónde’ porque dicen que soy chico”, señaló en entrevista con los medios de comunicación.

¿Qué problema tiene Adame con Infante?

Adame indicó que la junta legal está relacionada con el pleito por la cédula profesional que comprobaría que infante está acreditado como periodista, ya que anteriormente medios reportaron: el actor alegaba que el presentador no tiene ningún documento que lo avale.

Aparentemente, el famoso descubrió aquello después de que el comunicador lo denunciara por actos de discriminación y violencia contra su madre.

“Este cuate cada tres minutos dice que yo le dije: ‘enano’, que le dije esto, lo otro’, ahora dice que yo le dije que no tiene cédula de periodista, entonces fue y me acusó con la juez, me preguntaron ‘oiga el periodista…’, yo respondí ‘no es periodista, no tiene cédula de periodista’”.

¿Qué es lo que le está pidiendo Infante a Adame?

“Nada, que vaya y que la jueza me meta 12 horas al bote por haber dicho (eso), porque ella dijo que las medidas cautelares eran que no hablara nada de él, que no me acercara a él ni a su mamá.

¿Adame tomará terapia de ira?

El actor de telenovelas también fue cuestionado respecto a si tomará terapia de ira debido a los problemas que ha tenido con personas no relacionadas al medio, ante esto respondió:

“¿Qué terapia voy a andar considerando? Soy un hombre feliz, con dinero, salud, que vivo solo maravillosamente bien, soy un hombre que me la paso a todo dar, la ira cuando un imbécil agarra y me dice alguna estupidez, le respondo, la mía no es terapia de ira, es terapia de contestón”.

¿Cómo va el problema con su ex Diana Golden?

En el tema con su ex Diana Golden, Alfredo tiene la orden de un juez para estar arrestado durante 12 horas por no publicar en dos medios de comunicación la sentencia que le fue impuesta por daño moral contra ella.

El abogado de la actriz, Víctor Carrillo, señaló que si no cumple con el encierro, podrían aumentar las horas de 24 o 36.

Tras esto, el polémico conductor indicó que ya pagó lo que le habían pedido, pero todavía no ha podido publicar lo que se le pide en los medios de comunicación.

“Un día Diana me dijo que yo era esto y esto, yo le contesté, entonces ya no le pareció, entonces fue y me demandó, entonces en el primer round en la primera instancia le gané, 10 meses y medio después aparece una sentencia en donde dice que tengo que pagar 28 mil 210 pesos y presentar en dos programas de televisión como en Imagen Televisión, la sentencia, nada más, ninguna disculpa pública, ni nada”.

Cuando pidió las cotizaciones nunca se las dieron, todavía la semana pasada pidió los costos para que saliera 10 segundos la sentencia, pero no le han dado respuesta.

“Es una aberración jurídica que estamos pensando meter una queja, ni siquiera tiene ni fondo, ni forma, sólo que tengo que pagar 28 mil 210 pesos, tengo que pagar eso ¿de qué? No sé”.

“Abogadillo enanete ratonero”

Adame mencionó que el abogado Carrillo puede decir lo que sea: “es un p… me quiso meter al bote, entonces yo metí una apelación donde dice: aquí están cuatro comunicaciones con la televisora pidiendo la cotización para 10 segundos para sacar eso. Él lo dice burlándose, es un pen… enanote, eso es lo que es.

“Pregúntale al abogadillo ratonero cómo le hizo para que la primera instancia la ganara (yo), 10 meses después saliera que una aberración de sentencia donde dice que tengo que pagar 28 mil 210 pesos”.