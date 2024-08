Alexis Ayala desea contar sus vivencias en una conferencia

Alexis Ayala recién cumplió 59 años y esto le hizo reflexionar sobre la vida que ha llevado; mientras, continúa con las funciones de la obra Las mujeres son de Venus y los hombres… ¡ni madres!, en el Nuevo Teatro Versalles y prepara una conferencia de sus vivencias.

“Todo el mundo dice que de los momentos difíciles aprendemos, pero en realidad es porque es cuando nos tiene que salir la garra, la creatividad, el talento de creer en nosotros mismos”, señaló.

Entonces, afirmó, la vida se va acomodando, y siempre a su familia le dice: “Hoy abrazo lo que tengo, no me fijo en lo que no tengo y si algo no tuviera, no importa, pero me tengo a mí, a las personas que amo”.

El histrión se siente “Entero”, y así titula la conferencia que planea sacar en los próximos meses.

“Puedo compartir muchas de las cosas que he vivido como actor, como ser humano a lo largo de mis 59 años; a veces la gente te ve y dicen: ‘Qué le puede faltar o qué más puede pedir. Es famoso, seguramente es rico’, pero la fama no tiene nada qué ver, y como trabajador que soy, como actor, el dinero puede ir y venir; hay eventos extraordinarios como lo es un infarto, lo que sucede en la vida y cómo abrazar las cosas”.

Alexis Ayala considera que ha cambiado en muchos aspectos, por ejemplo se siente mucho más tranquilo, centrado en sus deberes y trata de no repetir sus errores o sus malos hábitos.

“Hay muchos tipos de salud, una que es importante es no perderme en mis pensamientos, en las cosas que me pueden frustrar, esta cordura, salud emocional y amorosa”.

Respecto a Las mujeres son de Venus y los hombres… ¡ni madres! además de presentarse en dicho foro en la colonia Juárez, también hace gira; la comedia trata sobre cómo entender la manera de pensar de las mujeres para comprender su lógica.

Acerca del documental de Sólo para mujeres, en la que trabaja comentó que recién le mostraron un adelanto que le gustó, pero aclaró:

“Ni Sergio (Mayer) ni yo tenemos control ni línea editorial de lo que están haciendo, este equipo nos lo enseñó, hay cosas padres y fuertes, yo no había captado la dimensión de lo que tiene Sólo para mujeres, que después de 25 años ha hecho un cambio en los latinos, en la aceptación de la sexualidad.