Alexis Ayala confirma que "Sólo para mujeres" regresa para 2024

Alexis Ayala por fin confirmó el proyecto que él y su gran amigo Sergio Mayer traían entre manos, pues reveló que "Sólo para mujeres" estará de vuelta en la taquilla el próximo año, asegurando que en esta ocasión no sólo se tratarán de bailes, pues los productores con lo que están negociando tiene muchas ideas nuevas que le inyectarán al concepto sorpresas que el público ni siquiera se espera.

El actor fue captado durante la presentación del elenco de "Juana la virgen", la nueva telenovela en que participará dando vida al villano de la historia. Ayala, que se acercó a conversar con los medios, se dijo afortunado por todo el trabajo con que dará la bienvenida al 2024, pues no sólo se sumó al elenco del melodrama, sino que seguirá en cartelera con "Las mujeres son de Venus y los hombres... ¡ni madres!", así como con el podcast que está por estrenar con su esposa Cinthia Aparicio.

"Me siento muy contento, primero que nada porque tengo salud, ya viene ´Juana la virgen´, seré el villano de la historia, por otro lado Cinthia y yo estamos caminando mucho de la mano, la obra de teatro que está increíble, nos ha ido muy bien, hemos estado con puro sold out, ahora vamos a estrenar (el podcast) ´Ay sugar, my sugar´, en donde nos ven a ella y a mí como somos, hablamos de nuestras anécdotas, de nuestras discusiones, de cómo nos conocimos, tenemos amigos invitados", dijo a Eden Dorantes.

Lee también: Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se casan en la Basílica de Guadalupe; aquí detalles de la boda

Pero esos no son los únicos proyectos que tiene en puerta, pues reveló, luego de meses de mantenerse hermético ante el tema, que el show de "Sólo para mujeres" sí estará de regreso, como tanto se rumoreó, tras seis años de que se presentara por última vez.

"´Sólo para mujeres´ viene con sorpresas, en su momento les podremos decir bien, ahorita no podemos hablar de muchas cosas, estamos hablando con un grupo de productores jóvenes, jóvenes de los 30 a los 35 años, que traen un empuje y una visión maravillosa, les va a gustar lo que viene, vienes cosas importantes", destacó Ayala.

Además aseguró que, a diferencia de lo que sucedió en giras pasadas, en esta ocasión el show no sólo se tratará de baile, sin embargo, destacó la posibilidad d eque formar parte del elenco, como ocurrió años atrás, aunque retificó y consideró que, si la ocasión se presentase, se animaría a participar en un acto especial.

"Yo no, yo no bailaría, o en una de esas... no sé, tampoco digas ´de esa agua no beberé´, igual y hago un número cuando se den las cosas, pero vienen cosas muy importantes", destacó.

"Sólo para mujeres" llegó a la cartelera de espectáculos en México en 1999, luego de que Ayala y Mayer idearan el show, inspirándose en la película inglesa "The Full Monty" de 1997, en el que dos hermanos y un amigo emprenden un espectáculo de stiptease para salir de la complicada situación económica en la que se encuentran.

Fue así que los actores en la que reunieron un grupo de actores y personalidades de la televisión que se acondicionaron físicamente para ejecutar coreografías denominadas bajo el género de "striptease teatral".

Lee también: A Alexis Ayala le preguntan por su ex, frente a Cinthia Aparicio, e interrumpe entrevista

En esa época, hubo quien tachó a ese concepto de mal gusto, sin embargo, la demanda de venta de boletos persistió a lo largo de una década, hasta que en 2007 anunciaron que el show se daría por terminado. En 2017, tuvo un regreso con algunas irregularidades por la falta de acuerdo entre los productores, es decir, Alexis y Sergio, y los actores que habían contratado para el regreso del show.

A lo largo de su historia, "Sólo para mujeres" ha contado con la participación de famosos como Raúl Magaña, Juan Carlos Cassasola, Jorge Salinas, Eudardo Yánez, Jorge Aravena, Gabriel Soto, William Levy, David Zepeda, Poncho de Nigris, Manuel Landeta, Bobby Larios, Emamanuel Palomares, Charly López y los propios Ayala y Mayer, entre otros más, pues el actor cuantificó que llegaron a contratar a más de 100 personalidades para que formaran parte del proyecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





melc