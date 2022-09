Alex Fernández habló sobre las constantes comparaciones con su padre “El Potrillo”

Alejandro Fernández es uno de los cantantes más queridos y talentosos de nuestro país. El artista ha logrado destacar en la música ranchera, pero también ha incursionado en el pop latino mexicano y nos ha regalado composiciones como “Me dedique a perderte”, “Qué voy a hacer con mi amor”, “Canta corazón”, entre muchas otras más.

Alejandro Fernández es hijo del recordado Vicente Fernández, y en su familia casi todos los miembros se dedican a la música, incluido su hijo Álex Fernández quien recientemente realizó algunas declaraciones sobre cómo es su relación con su madre, con su padre y con sus hermanos.

Foto: Álex y Alejandro Fernández. Fuente: Instagram @alexfernandez.g

Álex Fernández aseguró que cuando comenzó a cantar con su papá sentía que no estaba preparado y que era todo un reto para él. “Curiosamente al principio cuando empecé la gira con él sí tenía nervio en el primer show y después del primer show como que sentí mucha seguridad estando junto a él y desde entonces, en el momento en el que más seguro y confiado me siento en el escenario es cuando estoy cantando con él”, dijo.

En cuanto a las comparaciones que la prensa y el público en general realizan sobre él y su padre, Álex Fernández comentó: “Claro que me lo han comentado y para mí honestamente que me lo digan, muchas veces hasta me lo dicen de manera negativa, pero para mí que me digan que mi voz se parece a la del mejor cantante de Hispanoamérica, pues wow, gracias que me lo digan, me lo tomo bastante bien”.

¿Qué rol juega su mamá en su carrera?

Álex Fernández aseguró que su mamá es su fanática número uno y que siempre le da una retroalimentación de todo lo que hace. “Mi mamá siempre me ha apoyado desde el inicio de mi carrera ha sido un pilar toda mi vida en general, incluyendo mi carrera”, aseguró Álex.