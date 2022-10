Alessandra Rosaldo revela cómo evoluciona la salud de Eugenio Derbez

La salud de Eugenio Derbez tiene a más de uno en vilo. Si bien él mismo aseguró con mucho humor que se encuentra bien, lo cierto es que el accidente que sufrió no fue para nada un asunto menor. Inmediatamente supe que tenía una fractura múltiple, muy seria”, detalló el actor desde sus redes sociales.

Por ello apenas llegó al aeropuerto Alessandra Rosaldo la prensa quiso saber por la evolución de su marido. “Ya empezó la fisioterapia, cosa que lo tiene, por un lado, con mucho dolor, dolores nuevos, pero también muy motivado, muy emocionado porque empieza ya a moverse”, informó la intérprete de “Amor de papel”.



Pero, además, Alessandra Rosaldo hizo referencia al hecho de cómo va llevando la situación su marido. El dolor, las sesiones de fisioterapia y el reposo en cama se pueden volver un combo más que explosivo. No olvidemos la agitada vida que lleva el cómico en el marco de su cargada agenda laboral y llena de proyectos que lo necesitan para avanzar.

Cómo sigue la salud de Eugenio Derbez

“Empieza a mover el brazo, lo ponen a hacer diferentes ejercicios, hay uno que hace con poleas, como para empezar a tener otra vez movilidad y un poquito de fuerza, obviamente el brazo ha estado quieto mucho tiempo”, detalló en primer lugar Alessandra Rosaldo.

Asimismo, la esposa de Eugenio Derbez detalló que su marido “está feliz de estar en casa”, pese a lo difícil que es para él estar encerrado com tantos pendientes. “No creas que no está haciendo nada, obviamente ya se puso a ver mucho material que necesitaba ver, que no había visto”, agregó entre risas.

Cómo está la relación con el hijo de Eugenio Derbez

De paso Alessandra Rosaldo volvió a señalar que no están ocultado nada y que evoluciona favorablemente pese al dolor de la rehabilitación. También dejó en claro que nunca le han negado información a José Eduardo y dio a entender que tal vez el hijo de su marido se haya sentido excluido porque no siempre le atendieron el teléfono a tiempo.



“Él estando acá, nosotros allá, con todo, estamos hablando específicamente de esta situación, cuando estaban sucediendo tantas cosas y yo pendiente de Eugenio, la verdad es que, a lo mejor, no contestamos en el momento y por eso se sintió excluido, pero no, de ninguna manera”, sostuvo la esposa de Eugenio Derbez.