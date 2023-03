¿Alejandro Villalvazo sale de TV Azteca para irse a Televisa?, surgen especulaciones

El conductor de “Hechos meridianos”, Alejandro Villalvazo, se vio en medio de la polémica hace un par de semanas, después de que tuviera un intenso debate en vivo con las presentadoras Christian Lara y Mónica Castañeda por el polémico tema de la propuesta de iniciativa de reforma en materia laboral: que otorgaría la “licencia menstrual” para mujeres trabajadoras y personas menstruantes. Ahora, surgieron especulaciones de que el periodista recibió una invitación de Televisa para formar parte de sus filas. Te contamos.

Si bien la controversia generó comentarios negativos contra el presentador, este no sería el motivo de su salida.

Resulta que en el programa “De Historia en Historia”, el youtuber Poncho Martínez reveló que en TV Azteca se viene un recorte “monumental” de personal: “Ya lo habíamos dicho aquí, dijimos que iba a salir Villalvazo. Viene un recorte que no tienen idea, del 50% de las personas”, explicó.

De acuerdo con la versión, Alejandro ha funcionado bien en la televisora de Grupo Salinas, sin embargo, la aparente baja de sueldos que “enfrentan”, llevaría al conductor a tener desinterés por el proyecto.

“Tenía su espacio y la gente que lo seguía. Yo me acuerdo que cuando anunciamos la noticia, muchas personas dijeron que era imposible que fuera a salir. A muchísima personas en TV Azteca le están cortando los sueldos, pero así como con machete y yo no sé si sea por eso que se va a ir a televisa y seguramente la propuesta ya no le interesaba, es lo que se está mencionando en la prensa pero no tengo ninguna certeza”, detalló.

Aparentemente la oferta de la televisora "San Ángel" sería mejor.

Martínez también comentó que se vienen cambios grandes en el gremio.



Foto: Alma Rodriguez, Archivo El Universal

¿Qué dijo Villalvazo en el debate por la “licencia menstrual”?

La controversia inició después de que en Twitter se viralizara un clip del noticiario en donde el periodista cuestionó a sus colegas respecto al tema de la “lincencia menstrual”.

"Me sorprende la actitud de ustedes, mujeres compañeras de trabajo… Es que nada quieren", dijo.

El conductor celebraba que de aprobarse la reforma, las mujeres tendrían que demostrar el grado de padecimiento con un estudio expedido por especialistas del IMSS o ISSTE, situación con la cual las periodistas no estuvieron de acuerdo, ya que aseguraron no existe un estudio para determinar los “cólicos fuertes”.

Asimism, hablaron respecto a que el derecho al servicio médico es inequitativo en nuestro país: “Qué pasa si tu condición o el estudio no te da y es tu palabra contra el estudio”, dijo Lara.

A lo que Mónica respondió: “A mí lo que más me preocuparía, de entrada, es cuántas mujeres tenemos acceso a un ginecólogo”, por lo que Alejandro reiteró “Es que nada quieren”.

Los comentarios del comunicador abrieron debates y opiniones en las redes respecto a comportamientos machistas y la menstruación como un tabú.



Captura.