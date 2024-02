Alejandro Sanz se lleva la Gaviota plata y oro durante la inauguración del Festival de Viña del Mar

La polémica edición 2024 del Festival de Viña del Mar dio inicio esta noche con la presentación de Alejandro Sanz. El español fue el primer artista invitado en el escenario y comenzó su espectáculo momentos después de que se realizará un pequeño homenaje a las víctimas de los incendios forestales que han azotado Valparaíso.

La noche de Sanz arrancó con el tema “No es lo mismo”, provocando los gritos y aplausos del público; posteriormente interpretó su clásico "Lo que fui es lo que soy".

“Es una noche muy especial para todos los que estamos aquí, espero que lo sea para ustedes también. Viva la música, viva la vida. Vamos a poner todo aquí esta noche”, dijo emocionado al público.

Lee también "Increíble", ausencia de Peso Pluma: Viña

Sanz continuó con "El alma al aire" y "Deja que te bese", y en un gesto de amabilidad y admiración decidió dedicar el tema "Looking for the paradise" a los voluntarios de Viña.

El público se emocionó hasta los gritos cuando sonaron los primeros acordes de "La fuerza del corazón”, “Cuando nadie me ve” y "Amiga mía", para después dar paso al clásico "Corazón Partío".

Esta presentación significó el regreso del cantautor al escenario de la Quinta de Vergara, el cual ya ha iluminado en cinco ocasiones, incluyendo la de este año.

Tras su actuación, el español fue galardonado con la Gaviota de Plata y Oro, un reconocimiento reservado para los artistas más sobresalientes en la industria musical.

Antes de su presentación, Alejandro Sanz visitó la Zona Cero de Valparaíso

Esta misma tarde y horas antes de su actuación en ele escenario, Sanz visitó una de las 'zonas cero' de los incendios que, a principios de mes causaron 133 muertos y arrasaron con miles de casas en la región costera chilena de Valparaíso y pidió "más manos" para ayudar en la reconstrucción.

El cantante, quiso desplazarse a Villa Independencia, de las zonas más afectadas, donde compartió tiempo, experiencias y abrazos con los voluntarios de una 'olla común'; además de entregarles ayuda y les entregó ayuda.

Después, sobre los terrenos calcinados de una iglesia, atendió a los periodistas: "Hemos venido aquí a visitar un poco el trabajo que están haciendo y para darle un poquito de visibilidad a esto, utilizar también el Festival de Viña para que no se olvide lo que ha pasado aquí, para que la gente colabore. Nosotros vamos a hacer también lo que esté en nuestra mano", afirmó.

Asimismo, pidió a otras estrellas para que se sumen a los esfuerzos.





El cantante español Alejandro Sanz visitó una de las zonas más afectadas por los incendios forestales. Foto: EFE





*Con información de EFE*

Lee también Peso Pluma será reemplazado en Viña del Mar por Trueno, el ex de su ex Nicki Nicole