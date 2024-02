“Increíble”, ausencia de Peso Pluma: Viña

El Festival Viña del Mar, uno de los más importantes de la música en Latinoamérica, reiteró su respeto ante la decisión de Peso Pluma de cancelar su show en el evento, a unas horas de su inicio.

“Ellos nos dijeron que (fue por) problemas personales y de salud, no se nos específico cuál. Nos sentimos mal de que no venga, pero esperamos que el artista mejore. La organización le desea lo mejor”, dijo Marcelo Sandova, coordinador de comunicación del festival musical chileno a EL UNIVERSAL.

La organización de Viña del Mar relacionó los sucesos personales que ha vivido el cantante mexicano a su decisión, como la ruptura con su pareja Nicki Nicole y los señalamientos que recibió en Chile por hacer “apología del narcotráfico”.

“Parece increíble que después de toda la polémica que se armó en nuestro país ya no esté, pero eso no quita que el festival siga defendiendo los principios de diversidad y de no censurar a ningún género ni a ninguna persona”, aseguró.

El intérprete jalisciense de corridos tumbados también se ausentó el jueves en la entrega de los Premios Lo Nuestro, donde contaba con 10 nominaciones.

De igual modo, Peso Pluma canceló fechas agendadas en Paraguay y Perú que ofrecería ayer y hoy respectivamente, aunque tiene previsto iniciar su gira por EU el 12 y 19 de abril en el Festival Coachella.

Al mexicano lo sustituirá el rapero argentino Trueno, también expareja sentimental de Nicki Nicole. El festival comenzará mañana con la presentación de María Becerra y concluirá el 1 de marzo.