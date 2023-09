Alejandro Fernández presume look más juvenil y las redes se le van encima: "cero elegancia"

Aunque tiene una de las carreras más exitosas dentro de la música regional mexicana, Alejandro Fernández también es conocido por las constantes polémicas en las que se ha visto envuelto. Desde sus presuntos problemas con la bebida hasta sus constantes cambios físicos, "El Potrillo" siempre da de qué hablar.

Ahora, el intérprete de canciones como "Me dediqué a perderte" y "Como quien pierde a una estrella", Fernández ha dividido las críticas en redes sociales por su nuevo estilo, el cual es mucho más juvenil y llamativo.

En una reciente fotografía que publicó en sus redes sociales se puede ver al cantante con el cabello corto, teñido de castaño y luciendo ropa de cuero, botas y accesorios de marcas de lujo; un estilo que al parecer no le agradó a sus seguidores pues recibió fuertes críticas.









Mientras algunos celebraron que se haya quitado varios años de encima, otros no vieron con buenos ojos esta nueva imagen y hasta lo tacharon de "ridículo" por el excesivo uso de marcas y de "chavorruco" por unirse a las tendencias actuales.

"Mucha marca, cero elegancia. ¿Dónde ha quedado el ídolo?", "Mo me gustó tu nuevo look, te prefiero sencillo y sin presumir tanto. Esa moda no te queda", "Parece una vitrina, con todas las marcas puestas", "Era mi amor platónico. Ahora sólo adoro su voz. Entre más viejo más ridículo", "Este estilo te desluce, pero como a ti y a todos, sólo se fijan en marcas. Eso si adoro tu música", "Es un look de quinceañero, te prefiero de charro", "Me encantan tus canciones pero esas pintas son horribles", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Esta no es la primera vez que el cantante tiene que enfrentar este tipo de situaciones, anteriormente había sido criticado por usar uñas postizas y algunas prendas que varios han calificado como demasiado femeninas.

De lo que nadie puede dudar es que, artísticamente, el hijo del desaparecido Vicente Fernández se encuentra en su mejor etapa, pues su tour "Amor y patria" ya ha recorrido varias ciudades del mundo con gran éxito.





