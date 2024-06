Ana Claudia Talancón confiesa que ha vivido varios abusos: "no estoy lista para hablar"

"Yo no soy la excepción", fue la frase con la que Ana Claudia Talancón rompió el silencio para sumarse a la lista de mujeres, no sólo en México; sino en el mundo, que han confesado cargar con una historia de abuso en su vida.

En una charla que ofreció al programa de YouTube de Yordi Rosado, la protagonista de "Soy tu fan" se sinceró y, con la voz entrecortada, reveló que ha sufrido diversas agresiones, tanto en su vida personal como en la profesional; sin embargo hablar de ello aún le cuesta demasiado trabajo.

"Hay cosas de las que no puedo hablar, que sigo trabajando en terapia... que me sigue costando trabajo procesar, de abusos... porque todos sabemos que el medio del espectáculo tiene un lado oscuro y tengo una historia que me ha afectado muchísimo", dijo.

Como suele pasarle a muchísimas de las víctimas de este tipo de delitos, la actriz mexicana explicó que si ha decidido guardar miedo es porque todavía no ha terminado su proceso de sanación y no se siente lista para exteriorizarlo. Es por ello que reconoce y admira el valor de aquellas mujeres que se han atrevido a denunciar y luchar en contra de sus agresores.

"No sabes cómo admiro profundamente a todas las mujeres que se han abierto y han hablado de las cosas que les han pasado; yo aún no estoy lista para hablar de muchas de las cosas", agregó.

Aunque no ahondó en detalles sobre estas duras experiencias, "La Talancón", como se hace llamar en las redes sociales, sí habló de un evento en específico que sucedió cuando filmaba la cinta "El cometa", junto al actor Gabriel Retes.

Ana Claudia recordó que en ese momento tan sólo tenía 15 años, pero Retes le hizo comentarios bastante inapropiados: "Llegaba y me decía: 'a mí hace mucho que no se me para, pero anoche soñé contigo y se me paró'".

La actriz explicó que la muerte de Retes fue uno de los factores que le permitieron hablar abiertamente de este episodio, pero otros los ha tenido que reprimir ya que sus perpetradores aún viven y tiene miedo de confrontarlos: "El hecho de que él ya no esté con nosotros me hace sentir que puedo hablar de esto, porque tengo una cosa rarísima que me da miedo lastimar y la confrontación me aterra; sé que suena estúpido, pero así es", expresó.

Asimismo, confesó que muchas de estas situaciones las dejó pasar; incluso las negó, por el poco amor propio que se tenía y es que, en algún punto de su vida llegó a creer que no valía lo suficiente como para ser respetada y valorada: "Con mis papás lo platiqué hasta ahora de grande, porque durante mucho tiempo hice como si no hubiera pasado; se me hizo más fácil vivir así".

Talancón también dijo que ha querido acudir a las autoridades y hacer que el peso de la ley caiga a sus abusadores, pero no sabe cuánto tiempo le tomará todavía para poder hacerlo.









