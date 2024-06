Ángela Aguilar lleva a Christian Nodal en la piel, confirman que sí se tatuó sus iniciales

Lejos quedó la época en la que Christian Nodal recurría a los tatuajes para demostrar su amor; ahora es él el que inspira y recibe estos detalles.

Y es que, su actual pareja sentimental, Ángela Aguilar, decidió llevar el profundo amor que siente por el cantante a otros niveles y, como prueba de que su relación va en serio, plasmarlo en piel.

Al principio, todo surgió como un rumor, pues se viralizó un video de la cantante visitando un estudio de tatuajes en Roma; sin embargo, el artista que aparece realizando el diseño ha salido a confirmar las especulaciones y hasta dio algunos detalles sobre lo que pasó en sesión.

Alessandro Capozzi, tatuador italiano, fue el encargado de revelar los pormenores sobre el encuentro con Aguilar, esto durante una entrevista que concedió al programa "Siéntese quien pueda". En la charla, que se llevó a cabo vía virtual, aseguró que la joven lo contactó a su llegada a Roma y le pidió que le hiciera un espacio en su agenda, pues quería hacerse algo.

"Hace un par de semanas me mandó un mensaje y me dijo que lo podríamos hacer(el tatuaje), que estaba en Roma y yo dije: 'ok, claro'", explicó.









La cantante aprovechó su visita a Roma para realizarse un tatuaje dedicado a Nodal. Foto: Instagram





El día de la sesión, afirmó, Ángela llegó sola; pero un pequeño detalle durante la conversación le hizo saber que no viajó sola: "Nodal no estaba con ella en el estudio, pero yo se que él estaba con ella (en Roma), porque me dijo que estaba en medio de una escapada romántica y le contesté que lo tenía que celebrar. Nos llamaron en una ocasión porque andaban con prisa", agregó.

Pero, ¿qué fue lo que Ángela se hizo?, bueno Capozzi asegura que son las iniciales de Nodal y hasta detalló en qué parte del cuerpo las lleva: "Se hizo un C y una N. Vamos a ver si él se hace las iniciales de Ángela ahora", finalizó.









Los tatuajes que Nodal se ha hecho por amor

Para Nodal los tatuajes tienen un significado muy importante, no solo forman parte de su imagen también de su vida diaria; y es por eso que acude ellos cuando se trata de una ocasión o persona muy especial.

Durante su relación con Belinda, el cantante decidió llevar varias huellas de su amada en la piel, causando así gran controversia. Primero, se tatuó los ojos de la rubia en el pecho, después la palabra "Beli" en uno de los costados del rostro; además de un 4 para celebrar sus primeros cuatro meses de relación y la palabra utopía, nombre de uno de los discos de su entonces pareja.

Después del truene, todos y cada uno de ellos desparecieron, pues fueron cubiertos con otros diseños; poniendo así punto final a su historia juntos.





Este fue uno de los tatuajes que Nodal se hizo por Belinda. Foto: Instagram





Algo similar sucedió durante el tiempo que estuvo Cazzu, aunque ahora fue mucho más discreto, también le dedicó uno de sus famosos tatuajes.

Nodal apareció de la mano de la argentina en junio del 2022; además de un nuevo dibujo en la frente; una telaraña. A primera vista nadie creería que estuviera relacionado con ella; sin embargo, Cazzu luce una enorme araña en el pecho y, por si esto fuera poco, el logo de su último disco "Nena trampa", también es este animalito.

