Alejandra Guzmán se siente cansada de que, cada que arriba al aeropuerto de la Ciudad de México, tenga lugar un desencuentro con la prensa, como resultó en la más reciente ocasión en que sufrió una caída, que la cantante adjudica a los medios de comunicación, por lo que ahora asegura que, para evitar más conflictos, tomará medidas para que esto no vuelva a ocurrir.

Pese a que, en la actualidad, la relación de la rockera no es la más fraterna con la prensa, accedió a conceder una entrevista a "Venga la alegría", en la que dijo que no permitirá que sigan ocurriendo situaciones desafortunadas cada que aterriza en la capital, pues está convencida que son algunos miembros de la prensa, quienes la agreden.

"Hay gente muy violenta que ya nada más la agarra contra a mí y yo creo que voy a tener que hacer algo, porque cada vez que paso por el aeropuerto, me hacen algo o pasa algo y ya no me gusta, porque es directamente conmigo, están violentándome", señaló.

"La Guzmán" confió que fue luego de ver un comercial que difunde la denuncia de actos violentos que cayó en la cuenta de que debía de actuar en consecuencia.

"Escuché un comercial que decía que si yo sentí eso como mujer, que lo reportara y lo voy a hacer, voy a hacer algo al respecto".

Molesta, expresó que las personas que asegura que provocaron su caída, conocen perfectamente su condición de salud y lo delicado que resulta para ella una caída.

"Me tiraron y ellos saben que yo tengo dos caderas de titanio".

Fue así que aclaró que a pesar de amar su trabajo como artista y cantante, eso no significa que tenga que lidiar con los roces que existen entre ella y los medios.

"Yo tengo mi vida privada y, muy aparte de todo, mi trabajo, que lo amo, pero sí los que lo hacen están cabr*nes", ahondó.

Para la cantante es importante que se detengan las agresiones en su contra, alegando lo injusto que le parece que un grupo de periodistas se enfrente a ella, que es sólo una.

"Lo que están haciendo no se vale, no tienen por qué agredirme, ya se acabó el chistecito, no voy a dejar que los payasos sean lo que se lleven el show del circo, ¿si me explico?, eran como 40 y 50, siempre contra uno, eso no lo dicen los cabr*nes", consideró.

Finalmente, aclaró que la caída del aeropuerto no provocó ningún tipo de problema en sus caderas, por lo que está lista para emprender la gira del 2025, programada para que ofrezca en el país vecino.

