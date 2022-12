Alejandra Espinoza, la modelo y presentadora mexicana de Tv, compartió con sus fanáticos las fotografías de un fuerte accidente que le dejo parte de la boca y nariz ensangrentada. Luego de que se especulara que el percance se dio mientras jugaba con su hijo e incluso que había sido golpeada por su esposo Aníbal Marrero, ahora es ella quien aclaró lo sucedido y mostró nuevamente su rostro.

Resulta que la ganadora de “Nuestra Belleza Latina” (2007) publicó a través de sus historias de Instagram las fuertes imágenes.

Primero posteó una foto con un fondo negro en el que escribió: “Si les cuento lo que me pasó, no me lo van a creer, pero aquí les dejo una foto”, y minutos más tarde subió la instantánea en donde se le ve el líquido rojo.

Si bien solo dio el adelanto de la noticia, el resto de la tarde de ayer, 9 de diciembre, se mantuvo hermética, lo que dio paso a suposiciones.

En la cuenta de Instagram de la comunicadora Charmonic 3 se explicó que Espinoza aparentemente estaba haciendo deporte con su hijo Matteo cuando tuvo el accidente.

“Ella estaba corriendo, cuando volteo para enfrente, no se fijó que había un poste y al voltear se estampó con él, fue como de película de comedia, se leyó. También aseguró se había roto un diente y del impacto se habría desmayado.

Alejandra Espinoza habla de su fuerte accidente

Alejandra apareció ahora en su cuenta de Facebook donde con humor contó que fue a parar a emergencias y se sentía histérica por lo sucedido, además en el video se observa tapando su cara.

“Les voy a contar todo lo que sucedió, pensaban que mi esposo me había golpeado y fue lo más estúpido del mundo”, comentó entre risas.

Previo a dar detalles, se quitó la mano del rostro y enseñó unas marcas rojas debajo de la nariz.

“Esto no es nada, me he estado recuperando rápido y todo lo que queda es la parte de la nariz. Les voy a mostrar que tengo todo hinchado”, agregó.

Comenzó contando que, en efecto, su hijo tiene prácticas de deporte por las tardes, sin embargo, hay un lugar que es aparentemente peligroso donde él suele hacer sus actividades por lo que la famosa está al pendiente de él siempre.

“Resulta que son varios tubos pero son verticales y uno que otro tiene horizontales. Me daba miedo que Matteo se pegara en la cabeza”.

Espinoza confirmó que mientras estaban jugando futbol, al intentar correr y voltear hacia enfrente, se pegó con el tubo “que todo el tiempo le digo a mi hijo que tenga cuidado”.

“Me reventé la cara, ni Aníbal, ni Matteo pensaron que fue verdad, pensaron que estaba payaseando”, dijo.

Aseguró que el golpe la desconcertó y cuando le preguntaron qué había pasado comenzó a llorar a la par que de la boca le chorreaba sangre, además sintió un fuerte dolor en la cara y cuello.

Cuando acudieron a emergencias, los médicos pensaron que Áníbal la había golpeado: revisaron el carro, le revisaron las manos para ver si tenía sangre, situación que les pareció extraña.

Alejandra comentó que se está poniendo árnica y también porta un collarin aunque se está recuperando con éxito.

“Me queda reírme de lo que sucedió”, concluyó.

