Alejandra Capetillo tiró de una vez por todas las especulaciones de un enojo con su padre, el actor Eduardo Capetillo, y juntos se fueron a comer tacos, algo que desde hace meses no disfruta la joven quien actualmente radica en España.

“Empezando el año con la mejor energía posible: mi familia”, escribió en su red social.

En una serie de fotos se ven distintas se ve abrazada con su papá y a su mamá Bibi Gaytán preparándose tacos; ya en video el recibimiento de los perros de la familia, quienes la reconocieron de inmediato.

Aún así no faltaron usuarios a quienes se les hizo raro que Eduardo no la abrazara en la instantánea o que no estuviera con el novio.

“No es bienvenido en México y en su familia”, apuntó el usuario @setse_vega.

En septiembre pasado, comenzaron a circular versiones que la tercera hija de Bibi Gaytán tenía conflictos familiares debido a su relación sentimental con un libanés, pues se temía, entre otras cosas, que fuera a cambiar de religión.

El 20 de diciembre Alejandra subió un reel con su pareja, celebrando los primeros 365 días de relación

La verdad es que, inmersa en el mundo de la moda, Alejandra no podía salir de Europa porque tenía mucho trabajo, tal y como lo indicó en su propia cuenta de instagram.

“Esta chica trabaja, no puedo irme 15 días de vacaciones”, redactó, al tiempo que decía moría de ganas de pisar suelo nacional.



Se dijo que el padre de la joven no apobaba su relación sentimental, motivo que los habría alejado Foto: Instagram

Por fin en este nuevo año logró escaparse por unos días y luego de ver a su familia, lo primero que hizo fue ir a comer tacos y unos helados, mostrado por medio de una publicación que supera los 33 mil Me Gusta.

Hasta esta mañana su papá no ha hecho mención del reencuentro.

