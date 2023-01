Alejandra Ávalos reveló esta particular costumbre de Luis Miguel durante sus romances

Alejandra Ávalos ha presumido en varias oportunidades la relación que tuvo hace años con Luis Miguel. Si bien sucedió cuando eran muy jóvenes, la cantante aprovecha cada oportunidad que tiene para sumar nuevos detalles de sus románticas salidas de juventud con “El Sol”. Esta vez confesó cuál es la particular costumbre que él tiene en sus citas.

La cantante salió muchas veces con Luis Miguel. Sin embargo, pese a todos los trucos de galantería que sacó de su bolsillo no hubo caso. Ávalos no buscaba nada serie con el intérprete de “Suave”. Pese a ello no pudo evitar que él intentara seducirla en cada una de las citas que tuvieron. Por lo que dijo, la técnica que puso en marcha no es novedad.

Cuál es la particular costumbre de Luis Miguel durante sus romances

Es que Luis Miguel habría puesto en marcha la misma estrategia que utiliza ahora con Paloma Cuevas. A él le encanta presumir de su fama y también estar tranquilo. Es por ello que hacer cerrar centros comerciales o restaurantes para poder platicar tranquilo, y también sorprender, a las mujeres que conquista.

Alejandra Ávalos no quedó exenta. Según ella misma reveló en una entrevista reciente Luis Miguel no solo es un galán y un caballeo con todas las letras. Como ya lo han mencionado otras famosas que salieron con “El Sol” el cantante es extremadamente “detallista” en todas sus citas.

“Yo cuando salía con él, se cerraban los restaurantes”, sostuvo Alejandra Ávalos dejando en claro que efectivamente Paloma Cuevas no es la única mujer que ha vivido una situación de este tipo con Luis Miguel. Asimismo, la cantante agregó que “sí él decía tengo ganas de comer en tal lugar, su gente hablaba y a determinada hora cerraban el restaurante o una parte para sus invitados, su gente. Siempre lo ha hecho”.