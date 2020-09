"Alejandra Ávalos no es la tía de la familia...", dice Marysol Sosa

"Alejandra Ávalos parece como si fuera la tía de la familia y no es así" comenta Marysol Sosa después de que su madre, Anel Noreña diera a conocer que demandará a la cantante por daño moral.

"No he tenido el tiempo para hablar de dicho tema, hasta ahí podría decir yo ahorita, la señora Ávalos no sé porque se quiere hacer bien presente en mi familia, como si fuera la tía de hace muchos años y la verdad es que no y que Dios la bendiga, pero la verdad, no sé que le hayan dicho a mi mamá", comentó Marysol durante una conferencia de prensa.

"Con respecto a este muchacho y esta señora al momento no tengo nada que decirles", aseveró la hija del Príncipe de la Canción, después de que reiteradamente Alejandra defendiera al colombiano Manuel José, quien dice ser también hijo de José José.

También lee: Alejandra Ávalos responde ante amenaza de demanda de Anel

A pesar de ello, Sosa comentó que guarda respeto por la libertad de opinión y creencias de las personas, pero en su caso, sólo creará en las palabras de su propio padre.

"Ese muchacho no es su hijo...Yo creo que cada quien tiene sus formas y sus opiniones, lo que puedo decir, es que yo me quedo con la respuesta que mi propio padre que me dio sobre éste muchacho, que en un momento dado sí hablamos de este tema y mi papá me dijo, lo que me dijo y de eso que Juanita o la señora Ávalos o la tía Chona quieran apoyar a quien quieran apoyar, pues cada quien es libre de hacer de su mente y vida lo que quieran", señaló.

Con respecto al tema de su media hermana Sarita, informó que tanto ella como su familia han tratado de limar asperezas, pero no responde ningún llamado y no han tenido algún tipo de contacto hasta el momento.

Por otro lado, debido a la pandemia que se vive, han decidido que el mejor homenaje que le pueden hacer a su padre por su aniversario luctuoso, es llevarlo en la mente y en el corazón, aunque aún están en platicas si realizarán algo en específico.

También lee: Anel Noreña demandará a Alejandra Ávalos por dichos sobre José José

"Independientemente de traerlo en la mente, aún no sabemos, pero en nuestros corazones y en el de todo el público estará también y recordándole día a día, nosotros empezábamos a planificarle muchas cosas pero no contábamos con esta pandemia, pero por otro lado Dios no se equivoca y ya tendremos unos tiempos muy bonitos a compartir próximamente, primero Dios en los próximos años podamos realizar todas las ideas", detalló

Marysol se encuentra promocionando su más reciente sencillo llamado "Vamos a darnos tiempo" junto a Edwin Luna, ambos intérpretes señalaron que lo hicieron con la intensión de hacerle un pequeño homenaje al "Príncipe" de esa manera.

Además informaron que se presentarán junto a la Trakalosa, en un concierto en la Arena Ciudad de México el próximo 16 de octubre. parece como si fuera la tía de la familia y no es así" comenta Marysol Sosa después de que su madre, Anel Noreña diera a conocer que demandará a la cantante por daño moral.

"No he tenido el tiempo para hablar de dicho tema, hasta ahí podría decir yo ahorita, la señora Ávalos no sé porque se quiere hacer bien presente en mi familia, como si fuera la tía de hace muchos años y la verdad es que no y que Dios la bendiga, pero la verdad, no sé que le hayan dicho a mi mamá", comentó Marysol durante una conferencia de prensa.

"Con respecto a este muchacho y esta señora al momento no tengo nada que decirles", aseveró la hija del Príncipe de la Canción, después de que reiteradamente Alejandra defendiera al colombiano Manuel José, quien dice ser también hijo de José José.

A pesar de ello, Sosa comentó que guarda respeto por la libertad de opinión y creencias de las personas, pero en su caso, sólo creará en las palabras de su propio padre.

"Ese muchacho no es su hijo...Yo creo que cada quien tiene sus formas y sus opiniones, lo que puedo decir, es que yo me quedo con la respuesta que mi propio padre que me dio sobre éste muchacho, que en un momento dado sí hablamos de este tema y mi papá me dijo, lo que me dijo y de eso que Junita o la señora Ávalos o la tía Chona quieran apoyar a quien quieran apoyar, pues cada quien es libre de hacer de su mente y vida lo que quieran", señaló.

También lee: Critican homenaje de ""Sarita"" a José José

Con respecto al tema de su media hermana Sarita, informó que tanto ella como su familia han tratado de limar asperezas, pero no responde ningún llamado y no han tenido algún tipo de contacto hasta el momento.

Por otro lado, debido a la pandemia mundial que se vive, han decidido que el mejor homenaje que le pueden hacer a su padre por su aniversario luctuoso, es llevarlo en la mente y en el corazón, aunque aún están en platicas si realizarán algo en específico.

"Independientemente de traerlo en la mente, aún no sabemos, pero en nuestros corazones y en el de todo el público estará también y recordándole día a día, nosotros empezábamos a planificarle muchas cosas pero no contábamos con esta pandemia, pero por otro lado Dios no se equivoca y ya tendremos unos tiempos muy bonitos a compartir próximamente, primero Dios en los próximos años podamos realizar todas las ideas", detalló

Marysol se encuentra promocionando su más reciente sencillo llamado "Vamos a darnos tiempo" junto a Edwin Luna, ambos intérpretes señalaron que lo hicieron con la intensión de hacerle un pequeño homenaje al "Príncipe" de esa manera.

Además informaron que se presentarán junto a la Trakalosa, en un concierto en la Arena Ciudad de México el próximo 16 de octubre.