A Billy the Kid, uno de los forajidos más famosos del siglo XIX en Estados Unidos, lo mató el sheriff Pat Garrett una noche de julio de 1881. Mucho se ha discutido si Billy realmente murió o si fue alguien parecido a él. Hasta estatuas hay erigidas en su honor.

Pero poco se sabe de Pat Garrett, de no ser por un libro que escribió sobre el caso y sus múltiples e infructuosos intentos por renovarse en el cargo.

Ahora le tocará al productor mexicano Alejandro Springall (Santitos), junto con el cineasta John Sayles (Men with guns) de contar su historia en una cinta que se filmará en España.

I pass this way es el título del filme que protagonizará Chris Cooper (El ladrón de orquídeas).

“Es un western ubicado en Nuevo México, 16 años después de que Pat mata a Billy y se vuelve una celebridad, pero está escondido”, dice Springall.

El largometraje intentó filmarse en Durango, pero ante la falta de estímulos fiscales en el momento de la planeación, recibieron el consejo de revisar los de España.

Las Islas Canarias y Almería donde se han filmado varias cintas como El bueno, el feo y el malo, Exodus y Furia de Titanes, y ofrecen hasta un 40% de apoyo, fueron las elegidas.

“Era algo insuperable y se filmará durante siete semanas allá. Ver donde se han hecho muchas películas fue maravilloso”, apunta.

Sayles y Springall ya han trabajado anteriormente: Casa de los babys y Go for sisters, 2003 y 2013, respectivamente, ambas con locaciones en México.

Springall fue de los productores de Cronos, ópera prima de Guillermo del Toro, en los albores de los 90. Fue, junto con Bertha Navarro, los artífices que no dejaron caer el filme sobre vampiros.

El próximo año se cumplen 25 de haber sido filmada en locaciones de la CDMX y el entrevistado quiere que la cinta, ya restaurada, llegue a por vez primer a plataformas streaming y tenga un reestreno comercial: “La restauración quedó divina, ya llegó a Inglaterra, Francia e Italia en DVD y en EU estamos viendo algo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.