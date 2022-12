Alan Estrada rompe el silencio y habla de Víctor Noriega, su relación y el supuesto romance

Alan Estrada sigue dando de qué hablar tras su mensaje Navideño en el que externa su apoyo a la comunidad homosexual, y aunque ha recibido muchos mensajes de apoyo y empatía, así como críticas por su viaje a Qatar, donde los derechos a esta comunidad son vulnerados, ahora están circulando versiones de un supuesto amorío que tuvo en el pasado, por lo que tuvo que salir a aclarar las cosas.

Estrada se convirtió en tendencia tras la publicación de un mensaje en Twitter en el que se solidariza con la comunidad homosexual que sufre de discriminación; en dicho mensaje se lee: "Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado".

Estas líneas generaron muchas reacciones en Twitter, a favor y en contra del actor y cantante que protagoniza el canal de YouTube "Alan x el Mundo"; Alan dejó pasar los ataques y las críticas, como las que recibió sobre su visita a Qatar.

Alan Estrada responde a versión de romance

Un usuario en Twitter que se llama Doña Carmelita, seguró que no sólo la orientación sexual de Estrada era más que conocida, sino que también su romance con el exintegrante de Garibaldi Víctor Noriega.

"Mucho escándalo están haciendo ciertos medios con la declaración de Alan Estrada de que es gay. Por Dios, si todo México lo sabía. Aún recuerdo cuando fue novio de Víctor Noriega el exGaribaldi hace muchos años. Y ahora resulta que nadie sabía".

Estrada no se quedó callado en esta ocasión y respondió que era una mentira, y que a Víctor sólo lo ha visto un par de veces en su vida. "No diga mentiras señora a Víctor Noriega lo he visto dos veces en mi vida. Ya no le voy a creer nada de lo que pone".

Víctor Noriega también respondió a la versión del romance con Alan:

"En efecto, tuve el gusto de conocer a @alan_estrada en Madrid después de ver su estupenda actuación en 'Hoy no me puedo levantar'. No inventen cosas que a nadie le interesan. Y sigo y seguiré siendo Garibaldi", aclaró.

La respuesta del usuario fue con un conocido meme del rostro pícaro de un trabajador de una cadena de tiendas.





