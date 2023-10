Al actor Jorge A. Jiménez, le hace justicia Pancho Villa

Jorge A. Jiménez tiene dos décadas de carrera, pero pocos saben que en su palmarés actoral está haber trabajado con Val Kilmer, Alice Braga y Robert Rodriguez.

Con el primero estuvo en la cinta 2:22; con la segunda, en la versión estadounidense de La reina del sur y, con el director, fue pieza clave en Machete kills.

La razón es sencilla: antes de recibir una oportunidad laboral en su país natal, la obtuvo en Estados Unidos, donde se fue forjando un nombre y con el atrevimiento de estar lejos del sindicato de actores, cuya huelga de casi tres meses ha puesto de cabeza a los estudios hollywoodenses y de streaming.

Pero, a sus 42 años, y haciendo alusión a su personaje de Pancho Villa en la serie homónima recién estrenada en Star+, la revolución le está haciendo justicia.

“En los últimos seis años se me han abierto las puertas aquí y estoy feliz”, dice este hombre nacido en Zaragoza, Coahuila, y que apenas está siendo reconocido en el medio mexicano.

Hace unas semanas estuvo nominado al Ariel por su trabajo en La civil y recién acabó dos largometrajes de los que no puede hablar mucho: Perdida total, de Enrique Vegné, y la nueva de Edgar Nito (Huachicolero), ambos proyectos en etapa de posproducción.

“Llevo 20 años de carrera, pero poco aquí —recalca—, poco a poco me están llamando en proyectos importantes como en este de Pancho Villa, que ha sido el más complicado”.

En Estados Unidos nunca quiso pertenecer al sindicato de actores porque, señala, no podría trabajar en cosas independientes, que al fin y al cabo lo fueron forjando en aquella nación.

“Decía: si formo parte de él, cómo voy a trabajar, si no soy conocido. Y nunca me inscribí, y no porque no pueda, sino que se me pasó también el tiempo”, comenta.

Por eso mismo, el actor acaba de regresar de Puerto Rico, donde filmó la cinta Aguadilla, que es una producción independiente estadounidense, que primero irá a festivales de cine.

“Es sobre la trata de indocumentados, pero viéndolo desde otros países, no México. Es sobre los que llegan a Puerto Rico buscando emigrar a Estados Unidos, que es completamente diferente a lo que pasa aquí”, detalla.

“Yo soy uno de los que andan haciendo esos movimientos turbios”, adelanta brevemente.

Para México, agrega, hay más invitaciones laborales, que en su momento se concretarán.

Jorge A. Jiménez sería como el hijo pródigo que apenas se está dando a conocer.