Aislinn Derbez y Sebastian Yatra con mucha química: esto dijeron de su relación

A los rumores de la relación amorosa entre Aislinn Derbez y Sebastián Yatra, y las declaraciones de la actriz, se sumaron ahora los dichos del cantante colombiano. Desde hace unos días se viene vinculando a la hija de Eugenio Derbez con el compositor de 28 años y ambos ya dejaron claro qué sucede.

¿Qué dijo Aislinn?

La primera en aclarar estos rumores fue la modelo de 36 años y autora del podcast “La Magia del Caos”. “¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios”, comenzó diciendo en un encuentro reciente con los medios. Luego explicó cómo se siente en la actualidad: “Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio”.

“Decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, fue también lo que explicó en dicho encuentro. Tras sus dichos, el que fue abordado por la prensa, luego de la ceremonia de entrega de los Latin Grammy realizada en Las Vegas, fue Sebastián Yatra. El cantante habló con los medios presentes en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Las declaraciones de Sebastián Yatra

Pese a no sentirse muy bien y un poco enfermo, el intérprete de “Pareja del año” respondió a las preguntas acerca del rumor de noviazgo con Aislinn y dejó claro qué piensa de ella. Además, el ex de Tini Stoessel expresó qué pasaría si la hija de Eugenio Derbez fuera su novia.

“No es cierto, pero si la tuviera sería muy afortunado”, fue lo que respondió Yatra acerca de la supuesta relación con la actriz de “La casa de las flores”. Pero también aprovechó la oportunidad para halagarla, dejando entrever que no descarta formar pareja con ella. “Es lo máximo, somos solamente amigos Aislinn y yo, pero me cae super bien, es una chica extraordinaria”, fue lo que mencionó.