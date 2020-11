Aída debe pedirme una disculpa pública: Carlos Cuevas

Carlos Cuevas lamenta mucho que su hermana Aída siga sin aceptar su error, a pesar de que el día de hoy ella fue al Ministerio Público a retirar la demanda por violencia intrafamiliar, que interpuso hace casi tres meses en su contra.

“Esto me da lástima porque está involucrada mi hermana y sí necesita ayuda profesional, porque en verdad no sé quién le lavó el cerebro, yo siempre se los dije, la están llevando por un camino muy sinuoso en donde ya la dejaron morir sola; ahorita pasa esto pero ¿todo lo que ha dicho en contra de mí y mi familia? Tiene que hacer algo la justicia por eso”, dijo Carlos Cuevas.

También aseguró que ella no tiene porqué otorgarle perdón de nada, ya que él no cometió ningún delito como su hermana aseguró.

“¿Cuál perdón? Alguien que otorga el perdón es porque ya lo condenaron o juzgaron, que esto nunca llegó a eso, llegó nada más a la instancia de las pruebas y como no pudieron comprobar nada, o los desistieron o ellos desistieron de hacerlo, entonces no tienen por qué otorgar un perdón porque no he hecho absolutamente nada”.

Sobre la posibilidad de que él haga lo mismo con la denuncia que interpuso en contra una de las cantantes vernáculas más importantes del País, el intérprete fue firme y aseguró que lo hará sólo si sucede una cosa por parte de su hermana.

“Ella debe pedirme una disculpa pública por todo lo que ha dicho de mí, algo que es comprobable porque está videograbado, salió en la televisión nacional en el programa de Paty Chapoy, donde se me injurió, se me denostó, insultó a mi mujer, se metió con mis hijos, que le había pegado a mis padres; todo eso sí sin pruebas y mientras no me pida una disculpa yo sí le tengo que otorgar el perdón, porque yo soy la víctima, yo sólo me he defendido de todos ellos”.

Aunque Aída aseguró que volvería a demandar si no deja de hablar de su persona, Carlos Cuevas señaló que él no toca el tema a menos de que los medios le pregunten al respecto, y cuando lo hace no la difama o la ofende, incluso aseguró que tiene cinco años que su hermana no forma parte de su vida.

“Ellos dieron por terminado esto porque no pudieron encontrarme nada, yo tengo tres carpetas de investigación en contra de ellos, porque ellos sí se han dedicado a manchar mi imagen, mi honorabilidad y tienen de alguna manera pedirme una disculpa pública para que yo pueda retirar esas demandas, que con mucho gusto lo haría porque yo sí tengo pruebas”, finalizó Carlos Cuevas.

