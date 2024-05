Adriana Paz: entre premio, vuelo y lunches

La actriz mexicana Adriana Paz se enteró del premio a Mejor Actriz en Cannes, obtenido junto con Zoe Saldaña, Selena Gomez y Karla Sofía Gascón, prácticamente en el vuelo que la trajo de vuelta a México la tarde de ayer.

Luego de la premier de Emilia Pérez en el festival galo, se fue a Berlín a visitar a su hermano menor, que se había accidentado, para ver cómo estaba y pasar unos días con él.

“Me estoy enterando por mensajes mientras vuelo y sólo pude llorar de emoción. Quien me vio ahora en el avión llorar y luego reírme pensará, ‘qué le pasa a esta mujer’. Estoy que le quiero contar al personal a bordo o a la que está sentada al lado mío”, comentó a EL UNIVERSAL, en un mensaje enviado desde el aire.

Lee también: Festival de Cannes 2024: Premian a la mexicana Adriana Paz por la cinta "Emilia Pérez"

“Me parece un honor poder recibir este premio al lado de tan increíbles mujeres y actrices de esta maravillosa película comandada por este señor director (Jacques Audiard), en un festival de tal envergadura”, abundó.

En la cinta, que se desarrolla principalmente en México, Adriana interpreta a Epifania, una mujer que va en busca del personaje central, un narcotraficante, para saber de su marido desaparecido.

“(Su personaje) encarna también al pueblo de México y Latinoamérica. A la gente de a pie, a los que menos tienen y luchan todos los días por sobrevivir un día más a la pobreza, a la violencia, pero que a pesar de eso pueden conservar espacio para la sonrisa”, consideró la actriz.

Paz ha obtenido tres premios Ariel (2015, 2016 y 2017) y fue nominada al Goya en 2017 por su interpretación en la cinta El autor.

Lee también: Adriana Paz lleva su voz a Cannes

Desde que se supo de lo ocurrido en Cannes, las felicitaciones no pararon. Pero intenta no creerlo demasiado y dar la perspectiva adecuada.

“La vida sigue, es como una bomba de alegría, pero el lunes toca volver a ser mamá, hija y esposa, hacer lunches para la escuela, hacer el súper, buscar quedar en el siguiente proyecto, pagar cuentas”, indicó.

“Pero al mismo tiempo estoy dejándome vivir este sueño inmenso del que, créanme, me sigue cayendo el 20 y me invade la emoción de pronto. Se me salen las lágrimas de alegría y le pregunto por mensajes a David, mi esposo, al que muero por llegar a abrazar, a mi madre y a Raúl, mi mánager: ¿esto está pasando de verdad? ¡Pellízquenme!”, subrayó conmovida la actriz mexicana.