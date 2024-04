Adriana Paz lleva su voz a Cannes

Hace 10 años, Adriana Paz cantó en la ceremonia del premio Ariel a lo mejor del cine mexicano. Sabe que quizá nadie se acuerda, pero no importa, porque se dio un gusto estar sobre el escenario haciendo algo que siempre le ha gustado.

Ahora será Cannes, uno de los festivales de cine más importantes del orbe junto con Berlín y Venecia, el que verá a la actriz de Rudo y Cursi y La tirisia la capacidad de su entonación, gracias al musical Emilia Pérez que estará en competencia.

En la película, hablada en español, su personaje tiene que ver con el protagonista interpretado por Zoe Saldana; en el elenco principal también están Selena Gomez y Edgar Ramírez, bajo la dirección del francés Jacques Audiard.

Emilia Pérez, cuya producción ha decidido dar poca información, sigue a una abogada que recibe la oferta del jefe de un cártel de drogas a punto de retirarse.

“Cuando canté en el Ariel fue una experiencia increíble y aterradora (risas), ahora hacerlo en esta película, meterme al estudio de grabación con Camille, una cantante importante de Francia, con Clément Ducol (compositor de ‘El principito’), aprendiendo, leyendo partituras, con Juan Pablo Villa (músico mexicano) como coach, ha sido maravilloso”, comenta.

“Hay muchas cosas que no se pueden aún decir, pero trabajé sobre todo con Zoe y con Karla (Sofía Gascón), que son superlindas y chidas. Zoe canta y baila; cuando nos presentaron me saludó en español y lo habla muy bien”.

Algunas escenas del largometraje fueron rodadas en México, teniendo como productor del lado local a Nicolás Celis. Adriana rodó en París durante mes y medio.

En la competencia de Cannes se encuentra, entre otros, Megalopolis, de Francis Ford Coppola; Parthenope, de Paolo Sorrentino; Oh Canada, de Paul Schrader; Kinds of kindness, de Yórgos Lanthimos y The shrouds, de David Cronenberg. Este año no hay, hasta ahora, presencia mexicana.