Adexe y Nau se adaptan a TikTok y crean música en un par de horas

Para varios artistas entrarle a la rapidez de sacar una canción nueva cada semana y cumplir con las demandas de las plataformas digitales no ha sido nada fácil, pero para los músicos de las nuevas generaciones pasa lo contrario, tal es el caso de Adexe y Nau, quienes aseguran que pueden hacer una canción en tres horas.

“Sé que está bien tener una canción y dejarla descansar, pero a mí me gusta mucho tener al público bien nutrido de muchísima música y yo disfruto estar sacando cada mes una canción, y es que también tenemos un ritmo rápido de componer, la canción de ‘Escondido’ la sacamos en tres horas…”, comenta Adexe.

A diferencia de muchos cantantes, ellos saltaron a la fama gracias a las plataformas sociales, apuntan, así que saben sobre la importancia que tiene el estar generando contenido diario y estar presentes en la vida de sus seguidores.

“Yo disfrutó un montón las redes sociales, hay demasiadas formas de hacer contenido y eso lo disfruto mucho, yo recuerdo que en la pandemia todos los días estuve haciendo algo nuevo, y ahora con el TikTok a mí me encanta, me la paso haciendo cosas para esa plataforma, lo veo mucho, yo siento que es bueno no me siento esclavizado, sino como una herramienta que te puede ayudar a pasártela bien y a crecer, como nosotros que salimos de las redes sociales”, ahonda.

Por otro lado, dúo de música urbana explica que, al ser hermanos se complementan y más allá de pelearse, tienen una relación de amigos y eso ha hecho que poco a poco vayan abriéndose más puertas en la Industria de la música.

“Creo que lo mejor de la cuarentena fue Nau, sin él yo lo hubiera pasar peor, eso me ayudó y al final el hecho de tener tanta unión y de estar con él compartir cosas, hizo que empezáramos a componer más y yo lo agradezco bastante, no nos solemos pelear, obviamente habrá una discusión por ahí, pero no es grave, sólo 3 minutos y a los 3 se va, nos empezamos a reír y ya…”, comparte.

A diferencia de Adexe, Nau siendo el hermano mayor, señala que a pesar de todo si le gusta ser un hermano sobreprotector, y siempre está al pendiente de su pequeño hermanito, quien lo considera como “muy latoso”.

“Si soy muy protector y luego hay un problema, porque él es el hermano loco, que quiere hacer todo y a mí me gusta asegurarme de que lo haga sea lo correcto, de que no se de los golpes que pudiera darse, y a veces incluso sé que me paso, pero prefiero que me haga caso, aunque luego no lo haga, pero más que su hermano somos amigos y nos entendemos muy bien a la hora de componer, a la hora de hacer música y de lo que nos gusta”, externa Nau.

Por el momento los españoles se encuentran en México para su próxima presentación en el Auditorio Nacional, la cual será este 3 de abril y en la que prometen además de tocar todos sus éxitos, tener varias sorpresas e invitados especiales.

“Estamos muy emocionados han pasado dos años desde que venimos, sería nuestro tercer concierto en el Auditorio Nacional, esto es impresionante, tenemos mucho cariño a México, sobre todo porque nos ha apoyado un montón”, expresa Nau.