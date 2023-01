Adela Noriega tiene una lujosa mansión en Miami y esto cotiza hoy

Adela Noriega lleva varios años fuera del ojo mediático. Sin embargo, esto no sirve como excusa para sus fanáticos que no dejan de recordarla. Incluso fue en las redes sociales donde comenzaron a circular las fotos de la supuesta mansión donde la querida actriz vive actualmente en Miami. Por supuesto allí no faltan los lujos ni los detalles atractivos.

Desde hace varios años, Adela Noriega se encuentra radicada en los Estados Unidos donde dicen que se dedica a los negocios de bienes raíces. Alejada de la actuación, no ha querido confirmar ni desmentir todos los rumores que circulan de ella. La actriz tiene actualmente 62 años y reside en una de las zonas más prestigiosas de Miami.

Según circula en las redes sociales, la mansión de Adela Noriega estaría valuada en 6 millones de dólares. Las fotografías fueron viralizadas desde una cuenta fan de la artista a la que no le faltaron los likes de sus seguidores. Dicen que la compra de la propiedad data del año 2003 y que tiene todo lo que se necesita para llevar una vida tranquila y lejos de las cámaras.

En teoría fue tras concluir las grabaciones de “Fuego en la sangre” que Adela Noriega se mudó a su nuevo hogar. En aquellas épocas la actriz supo desembolsar 2 millones de dólares para comprarla. El espacio cuenta con varias comodidades entre las que no faltan la enorme piscina rodeada de jardines. El color blanco es el que abunda en las imágenes de su casa.



Fue la periodista Alicia Machado la que instaló el rumor de que Adela Noriega podría estar viviendo en Weston. Así tras las pistas de este dato se llegó a la ubicación de esta mansión en la que estaría viviendo en lo que ya ha sido clasificado como su propio “paraíso privado”. La casona cuenta con dormitorios, dos comedores y una gran sala.