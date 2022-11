Adamari López reveló su foto de perfil de WhatsApp y causó furor

Adamari López es una de las actrices más talentosas de Latinoamérica, pero la puertorriqueña también decidió incursionar en el mundo de la conducción y hoy brilla en el programa “Hoy Día”.

La ex pareja de Toni Costa es muy activa en las redes sociales. Por ejemplo en Instagram ya cosecha más de 8 millones de seguidores y recientemente eligió dicha red social para realizar una ronda de preguntas y respuestas con sus fanáticos.

¿Qué le consultaron a Adamari López?

Una de las preguntas que le realizaron a Adamari López es “¿Cuál es tu foto de perfil de WhatsApp”?, a lo que la conductora respondió posteando la fotografía. En la misma se la puede ver saliendo del mar y luciendo un traje de baño color blanco. Incluso se puede ver que es la misma foto que la actriz posee en su cuenta de Instagram.

Foto: Foto de WhatsApp de Adamari López. Fuente: Instagram @adamarilopez

Los seguidores de López también le consultaron por las aplicaciones que más usa, y la conductora aseguró que son Twitter, Messenger, Instagram, Facebook, Snapchat y Tik Tok. En cuanto a su fondo de pantalla, Adamari López compartió que tiene una foto de su hija Alaia.



Foto: Fondo de pantalla de Adamari López. Fuente: Instagram @adamarilopez

¿Qué dijo Adamari López ante la estrella que recibió Angélica Vale en el Paseo de la Fama de Hollywood?

Angélica Vale fue reconocida el pasado 10 de noviembre en Hollywood, y recibió una estrella en el Paseo de la Fama. Adamari López estuvo presente en el acto, ya que la actriz es madrina de bautizo de Daniel Nicolás, el hijo menor de Vale y de su esposo, Otto Padrón.

"Angélica Vale es una mujer que hace tiempo debió haber recibido esta estrella. Es una amiga a la que, por muchos años, he podido compartir con ella, con su familia. Soy madrina de su hijo chiquito, de Daniko (Daniel Nicolás) y me siento muy feliz de que me dé la oportunidad de celebrar este día con ella y en su cumpleaños", aseguró López.