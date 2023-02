Adamari López reveló el sacrificante fin de semana que tuvo: "Me duele hasta el pelo"

Desde hace más de un año, Adamari López ha implementado una rutina de ejercicios intensos que le permiten mantener su peso y lucir una figura tonificada y fortalecida. Además, la conductora de Telemundo lleva adelante un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada con todos los grupos de alimentos.

Es por eso que a través de su cuenta de Facebook, donde la siguen más de 8.5 millones de personas, la actriz ha compartido cómo fue volver a esta rutina intensa, luego de unas semanas de descanso y vacaciones. Después de las fiestas decembrinas, Adamari no volvió a sus entrenamientos y al retomar su cuerpo le pasó factura.

"Me tiembla todo", expresó en el audiovisual que colgó en la red social de Meta, que acumuló más de 6 millones de reacciones positivas como “Me gusta” y “Me encanta”, casi 800 comentarios y cerca de 150 mil reproducciones. Además, la expareja de Toni Costa mencionó que no había podido retomar sus ejercicios por dos motivos.



El primero de ellos fue que su entrenadora personal se tomó vacaciones y estuvo fuera de contacto con sus clientes. En segundo lugar, porque sinceramente la histriónica de 51 años confesó que sintió algo de “flojera”. Pero luego de varias semanas, volvió al ruedo y su cuerpo se resintió. "Me duele hasta el pelo", dijo para sus fans de Facebook.

Además confesó: "Me tiemblan las manos ¡Estoy fatal! [...] Me duelen los brazos, me duelen las piernas, es como volver a empezar otra vez, dejar como mucho un mes el entrenar, cuesta muchísimo trabajo y pasa factura en el cuerpo, estoy que no quiero volver mañana, pero tengo que volver porque tengo que volver a crear esa resistencia y esa disciplina, y volver a entrenar todos los días".