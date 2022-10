Adamari López los prefiere bailarines: conoce a Martin Mitchel, el coreógrafo que la acompaña en la red

Desde que Adamari López se separó de Toni Costa no le hemos conocido oficialmente pareja. Por ello, sus seguidores quedaron enloquecidos cuando lo vieron bailando junto a Martin Mitchel en sus redes sociales. Se trata de un instructor de zumba muy reconocido en el ambiente y con más de dos décadas de experiencia en el rubro.

No faltó mucho para que llegaran los rumores. En menos de cinco minutos el video de Adamari López y su bailarín estaba en todos los digitales. La química era evidente y el cruce de miradas en el clip bastó para que todos sospecharan que finalmente la presentadora había vuelto a encontrar el amor.



Qué dijo Adamari López sobre su bailarín

"¿Qué onda con este coqueteo entre ambos? ¿Hay romance?", le preguntaron en una entrevista reciente a Adamari López. "Martin es una persona muy linda", se sinceró al explicar que esta no será la primera vez que el instructor de zumba aparezca en su feed de Instagram.

"Lo conocí justamente porque me lo presentó el grupo con el que yo hago mis 'Reels'. Se ha portado muy lindo, nos conocimos el día que hicimos el primer video, tuvimos buena química para poder hacerlo", reveló Adamari López al informar que pronto “vienen otros videitos también con él en donde nos divertimos".



Por el momento, Adamari López no se animó a confirmar romance y detalló que “son cosas para mostrarle al público en diferentes áreas y creo que ha sido muy beneficioso". Incluso cuando le preguntaron por su corazón ella dejó en claro: “Estoy bien, estoy tranquila, mi corazón está bien".

"De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho”, agregó Adamari López e insistió que no tiene pareja aun ya que “no sé si a lo mejor es el momento. No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación”.



Para finalizar, Adamari López recordó que tiene “una niña por la que velar; ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida".