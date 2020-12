Adal tiene la hija que siempre quiso

Si alguien puede decir que tenía un sueño y la vida se lo concedió ese es el conductor Adal Ramones, quien desde que era adolescente tenía claro algo: que quería convertirse en papá. Pero además de todo, Adal esperaba que su primer hijo fuera niña y así sucedió cuando nació Paola. “Tanto la busqué que Dios me la concedió”, expresó orgulloso el también actor de la ahora joven, y de quien comenta, no desea que sea famosa, sólo quiere verla plena.

Nicky Jam piensa en sus hijos al componer

El reggetonero Nicky Jam asegura que las canciones que hace son las más limpias del género en cuanto a letras, pues cuando compone, considera que sus cuatro hijos serán escuchas. “Nicky no se conoce como un artista que canta canciones obscenas y feas, uno puede meter su picardía, pero sutil”, afirma. “Tengo tres hijas y un varón de 15 años y tomo mis medidas, pero también tengo claro que esto es entretenimiento, un negocio”.

Te llevo conmigo buscará el Oscar

La película I carry you with me (Te llevo conmigo), realizada por la estadounidense Heidi Ewing, buscará la nominación al Oscar en la categoría de Guión, según nos cuentan. Si bien la directora no es mexicana, la historia incluye elenco nacional (Armando Espitia, Christian Vázquez), y es la opción para buscar la estatuilla, luego de quedar al margen en la elección de Película mexicana que buscará entrar en la competencia por Película extranjera y cuya tarea tocará a Ya no estoy aquí.