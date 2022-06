Aczino da voz a víctimas de la delincuencia en el transporte público con nuevo tema

Mauricio Hernández, conocido en el mundo del rap como Aczino, no se dio cuenta cuando escribió su nueva canción "La capital del pecado", pues salió de forma natural cuando se remitió al coraje que sintió tras haber sido asaltado en el transporte público.

El rapero, originario del municipio de Nezahualcóyotl, vio varios de los videos que se graban desde el interior de varias combis en las que los pasajeros son víctimas de la delincuencia y recordó las experiencias similares en las que él lo vivió en carne propia.

"Tuve experiencias en el transporte donde me robaron a mano armada, afortunadamente nunca fui testigo de una desgracia pero al ver todos los videos que son por mi rumbo, en Neza y Los Reyes, La Paz me motivó", afirmó en entrevista para EL UNIVERSAL.

"No me considero un rapero contestatario pero me gusta analizar temas que abren al debate, luego de esta canción hablé con varios usuarios del transporte público y la gente hablaba sobre la falta de oportunidades, de la indiferencia del gobierno y eso al menos para un artista como yo es lo que me llena", agrega Hernández.

El video musical que acompaña la canción es protagonizado por el actor Luis Felipe Tovar, a quien Mauricio admira desde hace muchos años. "Fue la primera opción que propuse porque para mi era muy importante que estuviera un actor de gran talento", reconoce el rapero.

Tovar interpreta a un policía retirado que, movido por la rabia de la injusticia, dispara en contra del asaltante y termina en la cárcel.

"Más que una protesta es para sacar esta frustración que siente un pasajero cuando es víctima de un asalto, toda esta gente no se pone a reflexionar sobre cuáles son las causas por la cuales el asaltante entró a la delincuencia, simplemente sientes mucha rabia y era lo que yo quería reflejar", detalla el cantante.

Este tema forma parte de un nuevo disco de Aczino, quien desde que se convirtió en padre, hace 10 años, toma con más seriedad la responsabilidad de lo que habla en sus letras.

"En estos 10 años es que mi carrera se ha consolidado, pero desde el principio tuve en cuenta que no sólo soy un rapero, sino que también soy un padre y soy un ejemplo para mis hijos, quizá otros niños que me escuchen pueden no tomarme en serio, pero si me escuchan mis hijos sí va a ser importante", finalizó.

