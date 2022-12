Aczino atribuye éxito al trabajo, no al favoritismo

Con su tricampeonado en las Batallas Red Bull, Aczino se coronó como el rey freestyler (habilidad de rapear de forma improvisada), triunfo que se vio empañado debido a que algunos seguidores consideran que el hecho de que la final se llevara a cabo en su propio país le dio la victoria.

Algunos asistentes al evento consideraron que el triunfo ocurrió como consecuencia de la localía que tuvo en la Ciudad de México, específicamente el Palacio de los Deportes.

El rapero originario de Nezahualcóyotl, Estado de México, se enfrentó por el título en la gran final contra el español Gazir.

“Creo que no fue tanto la localía sino los seguidores que yo tengo porque si el público hubiese sido localista se hubieran molestado por la eliminación de los otros mexicanos; están viendo el sobreapoyo que tengo como algo malo, cuando no sé si en el freestyle actualmente en activo haya otro exponente que pueda provocar ese fanatismo”, expresó Aczino en entrevista.

Cuando se encontraba en el final de la batalla por el título, Aczino reconoce que sintió que tenía las rimas más fuertes, así como el apoyo de toda su gente.

“Antes de que dieran el veredicto yo me sentía con confianza, porque veía a mi rival y se notaba desesperado, descompuesto, me sentía muy seguro de que iba a ganar, sólo pensé que podía dar réplica”, compartió.

El título fue suyo y se convirtió en el primer tricampeón en la historia del freestyle, pero el fenómeno en el que Aczino se ha convertido en distintas partes de América Latina y el nivel que ha mantenido desde 2007 se lo atribuye únicamente al trabajo.

“La constancia de tener tantos resultados, dar tantos momentos que tenemos para recordar en las batallas es algo que queremos trasladar a la música, lo que me ha ayudado es buscar nuevos retos, tanto en mis rivales como en mí mismo, decir, ‘ok, este año gané tantas batallas, el siguiente voy a ganar más’”, detalló.

Responde con flow

Aunque los éxitos del freestyler continúan, reconoce que ahora practica mucho menos, a diferencia de cuando iniciaba.

“Antes me la pasaba rapeando todos los días y ahorita sí ya me guardo mucho para hacer shows, para tener esa energía, ya no rapeo mucho fuera del escenario, sólo una ligera práctica para afinar el flow”, detalló.

“Por la experiencia, el hecho de ya no hacerlo tanto tiene que ver con desgastarse y que también ya sabes un poquito cómo se tratan las batallas, son mucho de atacar ángulos. Hay algunos que no te convienen porque sabes que el rival conoce ciertos temas, es muy importante saber por dónde”.

Ahora, su nuevo tema “Championships”, que interpreta con el meziquense Yoiker y con el que celebró su tricampeonato, estuvo cerca de colocarse en el top 5 de las canciones más escuchadas en México luego del Red Bull, un tema que aprovechó para responder a todos sus haters.

“Deja que hablen / bien o mal pero que hablen / que mientras más lo hacen ¡me vuelvo más grande!”, expresa el primer verso del tema de Aczino.

En este cierre de año, el rapero se enfoca en lo que viene: una presentación en el Vive Latino en marzo, así como continuar nutriendo su faceta musical.