Michael Jackson es un referente de talento musical, el llamado Rey del Pop goza de la admiración de sus fans pero, a la par, también lo persiguen las polémicas acusaciones que enfrentó por abuso infantil.

El intérprete de éxitos que marcaron un hito musical como "Thriller" (1982), el álbum más vendido de la historia, o de canciones que definieron su marca como "Beat it" (1982), "Bad" (1987) o "Smooth Criminal" (1988) está dando de qué hablar por las declaraciones de Bill Whitfield, el último guardaespaldas del cantante.

En declaraciones a The Sun, Bill recordó que la estrella estaba "muy triste" antes de su muerte en 2009 por las acusaciones de abuso en su contra, y afirmó que estuvo cerca de él, observando cómo trata a los niños después del escándalo por los señalamientos.

"Nunca lastimaría a un niño", consideró Whitfield, quien empezó a trabajar con Jackson en 2006, después de que el cantante fue absuelto de su serie de acusaciones de abuso sexual; el experto en seguridad admitió que prestó mucha atención a las acciones y comportamientos de la estrella y, después de leer las historias de las acusaciones, incluso observaba cómo Jackson interactuaba con sus hijos y con otros niños.

"Nunca quise creer estas cosas, pero definitivamente estuve atento y presté especial atención, porque no lo conocía hasta que comencé a trabajar para él", confesó, y se sinceró al decir que estas acusaciones le dolieron mucho e influyeron en su ánimo en la recta final de su vida.

"Sé que esas acusaciones le dolieron. Puedo decir que eso lo cambió. Definitivamente estaba estresado. Y el estrés mata", consideró.

Michael Jackson falleció a los 50 años el 25 de junio de 2009 por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air, el exclusivo barrio de celebridades en Los Ángeles.

Sobre la muerte del cantante, Bill Whitfield confesó:

"Me gusta pensar que no sólo falleció, sino que se fue. Dejó este lugar, este mundo, para ir a un lugar mejor porque el descanso que necesitaba nunca lo conseguiría en esta vida".

Testimonio sobre la conducta de Michael Jackson con los niños

"No era su personaje. Tenías que estar cerca de él para conocerlo y yo estaba allí. Así que no, ese no era él. Y por eso todavía me sorprende cuando escucho cosas así", dijo el guardaespaldas Bill Whitfield al The Sun, y recordó que el cantante dijo en una ocasión que "se cortaría la muñeca" antes de lastimar a un niño.

Bill cree que aquellos que se presentaron y afirmaron haber sido abusados por Jackson eran "mentirosos" ya que, según recuerda, nunca existieron evidencias.

El primer caso de abuso sexual apareció en 1993 con Jordan Chandler, cuya familia cerró la investigación tras un acuerdo de 23 millones de dólares. Cinco días después de la muerte del Rey del Pop, Chandler reveló que había mentido respecto al abuso y se suicidó en noviembre de 2009.

A este primer caso se sumaron el testimonio de varias familias que acusaban a Jackson de abusar sexualmente de sus hijos. Aunque nunca fue condenado por estas denuncias, artistas como el rapero Eminem ridiculizaron en sus videos musicales a la estrella del pop abordando esta controversia.

Este asunto volvió a resonar en los medios en agosto del año pasado cuando un tribunal de California aceptó que Wade Robson y James Safechuck llevaran adelante su demanda contra los negocios que le pertenecieron para ser compensados por abuso sexual. Ambos son protagonistas del documental "Leaving Neverland" (2019), en el que relatan sus experiencias como presuntas víctimas del cantante.

¿Se intenta cambiar la imagen de Michael Jackson?

En noviembre de 2019, el productor Graham King, impulsor de la cinta musical sobre la vida del cantante Freddie Mercury 'Bohemian Rhapsody', adquirió los derechos de Michael Jackson para rodar "Michael", una nueva película sobre el icono del pop.

La obra fue acusada el pasado marzo de servir como oportunidad para que el entorno del ídolo internacional pueda limpiar la turbia imagen del pasado.

Aunque la producción de la cinta, dirigida por Antoine Fuqua, aseguró haber recibido el visto bueno para abordar con libertad creativa su vida, esta historia está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, con quien guarda un gran parecido.

Entre sus productores ejecutivos se encuentra el abogado del patrimonio del cantante, John Branca, y el coejecutor del mismo, John McClain. Además, según contactos de la revista especializada Variety, siempre hay un miembro de la familia Jackson en el set de rodaje del filme, que prevé su estreno en abril de 2025.





*Con información de EFE.