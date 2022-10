Actriz de "Yo soy Betty, la fea" revela por qué lleva 10 años sin sexo

Una de las actrices que integraron el famoso "cuartel de las feas" de la telenovela "Yo soy Betty, la fea", hizo una revelación que ha sorprendido a muchos de sus fans, pues desde hace más de 10 años ha mantenido una abstinencia sexual que la tiene feliz y tranquila.

Se trata de la actriz y modelo Marcela Posada, quien encarnó a Sandra Patiño en la exitosa historia colombiana que contaba el día a día de Beatríz Pinzón Solano y de sus amigas secretarias que trabajaban en Ecomoda, liderada por Armando Mendoza.

En entrevista para el programa de entretenimiento "La Movida", de RCN, Marcela Posada habló de su vida personal y detalló por qué, desde hace más de una década no tiene pareja.

Posada es mamá de la creadora de contenidos Nataly Arbeláez.

Los motivos de Marcela Posada

Marcela Posada ha decidido estar sola, sin pareja, como muestra de amor propio, por ende ha mantenido abstinencia sexual durante 10 años. Posada expresó que no está interesada en "amores pasajeros" y tampoco le llama la atención tener citas. Según ella, en todos estos años ha encontrado la plenitud en el querer propio. "Estoy feliz", aseguró.

"Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, Marcela Posada, no lo necesito", indicó.



El romance con Fernando Gaitán

Durante un Instagram Live, que fue organizado por el actor Jorge Enrique Abello, quien interpretó a Armando Mendoza, Marcela Posada recordó el romance que tuvo con Fernando Gaitán, director de "Yo soy Betty, la fea".

La relación entre ambos duró 8 meses, mientras se filmaba el inicio de la novela; Gaitán falleció en enero de 2019.



Posada confesó que estuvo enamorada de él, pero al aparecer no fue un amor correspondido, ya que el guionista y director colombiano habría tenido un estilo de vida muy diferente al de ella.

"Era muy difícil lidiar con tanta mujer detrás de él, yo creo que él nunca se enamoró de mí. Eso finalmente terminó", afirmó.



*Con información de El Tiempo/Colombia/GDA.

