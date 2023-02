Actriz de "The Crown" le pidió al príncipe William que fuera el padrino de su hija

La serie de Netflix “The Crown” es una de las más vistas en la plataforma, y esto se debe no solo a las impecables actuaciones, sino que además está basada en la historia de la familia real británica.

Una de las protagonistas de “The Crown” fue la icónica actriz británica Helena Bonham-Carter, quien interpretó a la princesa Margarita. La actriz recientemente aseguró que un día, en total estado de ebriedad, le hizo al príncipe William una petición personal.

Leer más: "The Crown" desataría indignación por supuesta escena que mostrará a Lady Di en un ataúd abierto

En el programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen", Bonham-Carter aseguró que le pidió al príncipe William si estaba dispuesto a ser el padrino de su hija Nell. Ella reconoce que lo hizo "borracha" y que el príncipe estaba en un estado "de alegría", dando a entender que también tenía algo de alcohol en su cuerpo.

Leer más: Tim Burton y Monica Bellucci ¡son novios!, esto es lo que se sabe del nuevo romance

Según la actriz, el príncipe William (de una forma muy cortés) le negó la petición. "Tu no quieres que yo sea el padrino de tu hija", fue lo que le dijo el hijo de Lady Di a la protagonista de “Charlie y la fábrica de chocolate”.



Foto: Helana Bonham-Carter en "The Crown". Fuente: Instagram @helenabonhamcarter_offical

Helena Bonham-Carter aseguró que el príncipe William tenía razón. Incluso recordó que su primer hijo, Billy, tiene 11 padrinos, y que en el caso de Nell, ya había pensando en los candidatos hace mucho tiempo. Sin dudas su estado de ebriedad hizo que se olvidara de lo planificado y optara por hacerle esa pregunta al heredero del trono británico.

Nell y Billy, ambos hijos del ex esposo de Bonham Carter, el cineaste Tim Burton, tienen hoy 15 y 19 años, respectivamente.

¿Qué parentesco tiene Helena Bonham-Carter con la familia real británica?

La actriz británica no guarda parentesco con la familia real británica, pero es bisnieta del primer ministro británico H. H. Asquith y nieta materna del diplomático español Eduardo Propper de Callejón, además de ser la sobrina nieta del director Anthony Asquith. Además en 2012 fue nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico.