Actriz de "Chiquilladas" asegura haber tenido una relación con Eugenio Derbez cuando ella era menor de edad

Actualmente, Eugenio Derbez es uno de los mexicanos más exitosos, el actor y productor no sólo ha conseguido consolidar su carrera en los Estados Unidos, también se ha hecho de un importante nombre en el extranjero gracias a sus películas como "No se aceptan devoluciones" o "CODA".

Sin embargo, también es conocido por su larga lista de romances, y precisamente es en este tema en el que recientemente dio de qué hablar. Desde hace casi 10 años, el famoso se encuentra casado con Alessandra Rosaldo, pero salió a la luz una relación del pasado y de la que muy pocos saben, y es que en ese entonces el tenía 27 años, mientras que ella era menor de edad.

Se trata de la actriz Claudia Ivette, quien formó parte de los programas "Chiquilladas" y "Odisea Burbujas". Fue la propia Ivette quien reveló su romance a través de una entrevista que concedió al youtuber Poncho Martínez, incluso reveló algunos detalles.

Lee también: Retiran otra de las canciones de Bellakath de Spotify y le cierran su cuenta de TikTok

“Yo tenía 17 años, estaba en ‘Los Gómez’, entré a los 15 y fui novia de Eugenio Derbez, él tenía 27 años de edad y yo 17, entonces", dijo.

Aunque ella estaba muy emocionada, el noviazgo duró muy poco, pues en una ocasión que el comediante la visitó en el foro, Evita Muñoz se dio cuenta de lo que pasaba entre la pareja, y como mantenían una relación muy cercana, la aconsejó que terminará con él: "Me dice 'oye pero ¿cuántos años tiene Eugenio? 27 y tú Claudia, tienes 17', y me pone cara de mamá de verdad, y le digo 'pues sí, pero..,’ y me dice 'pues está bien, tú disfrútalo pero piensa algo, son 10 años de diferencia, él ya tiene una hija", agregó la también bailarina.



La actriz confesó que fue novia de Derbez cuando aún era menor de edad Foto: Facebook

De acuerdo con su relato, Claudia no vio con muy buenos ojos los consejos de "Chachita", pero tras reflexionar un poco, decidió hacerle caso y tronó al hijo de Silvia Derbez: "A mí no me gustó mucho su consejo, pero le hice caso a final de cuentas. Sí vivimos un romance pequeño, duramos como siete meses, pero bien bonito. Muy bonito, un ser humano bello y me divertía mucho".

Respecto a la diferencia de edad, Claudia aseguró que nunca lo vio como un problema, sobre todo porque Eugenio siempre se portó como un caballero y jamás intentó propasarse con ella, por lo que asegura, mantiene un muy bonito recuerdo de él: "Yo lo disfruté mucho y en cuestión de romance, me fue bien, hasta me respetó bonito. Sí me enseñó cosas pero con cierto límite. Por lo menos conmigo, fue un caballero porque no se pasó de la raya de ninguna manera", finalizó.

Lee también: Maya Nazor responde si es verdad que le pide 200 mil pesos mensuales a Santa Fe Klan