Actor de la serie "Emily en Paris" podría ser el nuevo 007

Luego de que Daniel Graig anunciara que dejaría de interpretar al icónico personaje James Bond, las especulaciones sobre quién podría quedarse con el papel del agente secreto no se han hecho esperar. En una primera instancia se dijo que el actor Idris Elba era un fuerte candidato, pero más tarde, el actor decidió retirarse de las conversaciones para protagonizar la saga.

Se han llegado a manejar nombres como el de Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson y el de Rege-Jean Page, protagonista de la serie Bridgerton, como los sucesores de Craig; pero ahora todo parece indicar que un nuevo personaje ha ingresado a la carrera. Y es que según el diario "The Daily Mail", el actor Lucien Laviscount está siendo considerado para este papel.

De acuerdo con información publicada por el medio británico, fuentes internas a la producción aseguraron que el actor de "Emily in Paris" logró llamar la atención de la productora Barbara Brocolli, pues cumple con todos los requisitos para ser el próximo Bond.



Foto: Instagram

Lee también: Así fue como Tim Burton descubrió a Jenna Ortega, protagonista de "Merlina"

Los informantes agregaron que Lucien no sólo es un actor muy talentoso y extremadamente bien parecido, lo que lo convierte en uno de los favoritos es que, en los últrimos meses, ha atraído a nuevos fans gracias a su participación en la producción de Netflix. Las mismas fuentes también señalan que Barbara está encantada con el intérprete pues representaría a la perfección el cambio que buscan para la próxima etapa de la saga: "están celebrando lo bien que le va a quedar el esmoquin", dijeron

Pero ¿quién es Lucien Laviscount? para los fanáticos de las aventuras de Emily Cooper este nombre sonará bastante conocido, pues el actor interpreta a Alfie, uno de los intereses románticos de la protagonista.

Desde su aparición en la segunda temporada, el artista, de 30 años, se convirtió en el sueño de muchas seguidoras de la serie, convirtiéndolo en uno de los galanes más populares del momento.



Lucien inició su carrera como modelo a los 10 años Foto: Instagram

Laviscount nació en la ciudad de Burnley, el 9 de junio de 1992. Comenzó su carrera profesional a los 10 años de edad, como modelo para la marca infatil de David Beckham: además, ha demostrado su gusto por la fotografía y el futbol.

Su paso por el mundo de la moda le abrió las puertas a la actuación y poco a poco recibió ofertas para varios proyectos, entre los que destacan las series de televisión "Clocking Off", "Johnny & The bomb y New Street Law" y "Grange Hill".

En 2008 trabajó con Disney en la serie "Life Bites" y tres años después participó en el reality en el Celebrity Big Brother, donde quedó en quinto lugar.

Entre los trabajos más importantes de su carrera se encuentran la serie "Scream Queens", protagonizada por Emma Roberts; la cinta "Trust", junto a Victoria Justice y la película "Sentinel".Sin embargo su popularidad se disparó en 2021, cuando se integró a "Emily in Paris", donde comparte créditos con Lilly Collins.

Lee también: Diego, ganador de “MasterChef” creyó que lo habían reconocido en Madrid