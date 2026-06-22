El último año ha sido trepidante para Abelito: explotó mediáticamente gracias a su participación en La casa de los famosos México, reality en el que obtuvo el tercer lugar; terminó una serie como protagonista y ahora, con su voz, da personalidad al villano de la nueva entrega de Minions, con todo esto su mamá le ha impedido sentirse estrella.

“El reality fue un parteaguas en mi vida. No puedo perder piso, diario me habla mi mamá para decirme que primero Dios y que no pierda el piso, así que cómo hacerlo (risas). Soy de un pueblo (en Zacatecas) donde la gente se saluda por su nombre”, dice.

Antes de decirlo, su mamá había salido del cuarto donde Abelito se encontraba en la promoción de Minions & Monstruos. La mujer saludó a todos y dijo estar orgullosa de su hijo, que se mantenía siendo el mismo.

“Creo que está ahí por su trabajo, no sé quienes estén más en el doblaje, pero si están ahí es porque lo hacen bien”, apuntó.

Abelito tiene 25 años, mide poco más de 1.10 metros y pesa unos 30 kilos. Comenzó a cobrar notoriedad en TikTok durante la época pandémica, ganando a miles de seguidores.

Ahora da voz a Goomi, el ser verde que se hace amigo de los Minions, pero que en realidad tiene un objetivo muy oscuro para la Tierra.

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En la cinta que llegará a salas mexicanas el próximo 1 de julio, comparte créditos con Carlos Ballarta, como un hombre que llega del espacio y con el periodista deportivo Alberto Lati, quien hace a un productor de cine.

“Una palabra que me costó trabajo decir fue monstruos, porque tenía que marcar, que la N y S se escucharan. La cosa es que hablo muy rápido, también me lo han dicho y a veces trataba de hablar como lo hago, pero no es así. Monstruos la repetí muchas veces”, recuerda Abelito.

Minions & Monsters es la séptima película en que aparecen los personajes amarillos. La franquicia fue lanzada hace 16 años con Mi villano favorito, la cual tuvo cuatro entregas.

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