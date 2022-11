Fanáticos del fallecido cantante Aaron Carter, hermano de Nick Carter, integrante de la exitosa banda Backstreet boys, recordaron en redes sociales algunos momentos especiales que vivió el artista luego de que esta tarde se diera a conocer que el hombre de 34 años había sido hallado sin vida en la bañera de su hogar en California.

Fue en Twitter donde algunos seguidores postearon videos de la participación de Aaaron en un capítulo de la serie de Disney Channel: “Lizzie McGuire”, protagonizada por la actriz Hilary Duff, hace 21 años.

En el material, se observa al entonces niño de 13 años portar una sudadera metálica, muy al estilo de la banda, mientras interpreta un tema navideño rodeado de bailarinas, además de bailar junto a Duff.

It's been 21 YEARS since the Aaron Carter episode of Lizzie McGuire aired pic.twitter.com/vaaTzQ7uQQ — Lizzie McGuire (@ImLizzieM) November 3, 2022

Lee también: Acusan a Shakira de tener un comportamiento arrogante en fiesta de niños: fans dejan de seguirla

¿Pero cómo fue que Carter tuvo su “fama” en la televisión? Resulta que en la década de los 2000 , Nina Bargiel de 27 años, escribió 17 capítulos para el programa, entre ellos el especial de navidad titulado "Aaron Carter's Coming to Town" en el que el famoso cantó "I Want Candy”.

La escritora había sido invitada a la fiesta de cumpleaños 13 de Carter para lograr convencerlo, a pesar de que en un principio ella se mostró renuente por la diferencia de edad terminó por acudir al evento que se celebró en una galería de arte.

“ Había alcohol allí, así que dije, está bien, estoy aquí para esta fiesta", recordó.

Bargiel no dejó pasar la situación y también aprovechó el momento para escribir una escena romántica entre Duff y Aaron, pues bajo un muérdago colocado estratégicamente, la actriz besó y conoció al famoso que le “atraía”.



Foto: Especial



Foto: Especial

Lee también: Amigos y familiares de Pablo Lyle piden donaciones para solventar los gastos del actor

El beso fue icónico debido a que en ese entonces Disney no transmitía tantas escenas en las que hubiera un acercamiento físico, por lo que la escritora decidió que "Here Comes Aaron Carter", sería la diferencia.

"Así que Hilary está como enamorada de Aaron... está actuando como si no supiera que ella existe. Y así termina la noche, es como, sí, Aaron va a hacer el (episodio), y Hilary es como, 'Dios mío, es tan lindo'", dijo.

El beso sólo fue el principio, pues posteriormente los famosos iniciaron un romance en la vida real que duró casi dos años. De acuerdo con especulaciones todo se complicó cuando Lindsay Lohan salió con Aaron y surgieron rumores de un pleito entre ellas.

La escritora también reveló que se tenía planeado un segundo capítulo en donde apareciera él, sin embargo, esto no pudo ser por las exigencias del musical Seussical .

Aaron también hizo aparición en "Sabrina, la bruja adolescente" interpretada por Melissa Joan. En el capítulo las celebridades salen en a playa y el cantante también interpreta una canción.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.