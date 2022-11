Aaron Carter, el niño estrella que brilló a la sombra de su hermano Nick de Backstreet Boys

Este sábado, el portal de espectáculos TMZ reportó el fallecimiento de Aaron Carter, hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, ante ello, el sitio asegura que el cantante de 34 años fue hallado sin vida en la bañera de su casa en la ciudad de Lancaster, California en Estados Unidos.

Vida e inicios en la música

Aaron Carter, nacido en Tampa, Florida, se crió a la sombra de su hermano mayor Nick Carter, uno de los célebres miembros de una de las bandas más famosas Backstreet Boys.

Aunque se inició como líder en una banda llamada "Dead End", cuando apenas tenía siete años, fue gracias a Nick y el resto de miembros que Aaron Carter saltó a la fama cuando cantó el tema "Crush on you".

Asimismo, participó en series juveniles como "Sabrina, la bruja adolescente" y "Lizzie McGuire".

Problemas con las drogas

El joven estadounidense confesó que fumó por primera vez por culpa de su hermana Leslie y, desde aquel momento, incluso tras la muerte de ella, esto no hizo sino aumentar, sobre todo tras su paso por "Dancing with the stars". En 2011 se conoció que había pasado por un centro para rehabilitarse.

“El diagnóstico oficial es que sufro de múltiples trastornos de personalidad: esquizofrenia, ansiedad aguda, soy maníaco depresivo (enfermedad que también es llamada bipolaridad)”, aseguró el hermano pequeño de Nick Carter, integrante del grupo Backstreet Boys.

Tras su confesión, el actor agregó que a diario tiene que tomar una serie de medicamentos para mantenerse estable. “Esta es mi realidad. No tengo nada que esconder”, señaló.

Su paso en Onlyfans

Aaron reconoció en la revista "People" que estaba intentado evitar las conductas tóxicas, alejarse de las drogas y crear nueva música. Además, acostumbraba a interactuar con sus fans a través de sus redes sociales y tenía su propia línea de ropa.

Sin embargo, lo más llamativo es su incursión en Onlyfans, una red social para adultos en la que el que fue ídolo juvenil, en donde compartía contenido.

